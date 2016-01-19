به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری عصر دوشنبه ۲۸ دی ماه با حضور در خانه سینما با اعضای شورای مرکزی شورای‌عالی تهیه کنندگان و تهیه کنندگانی که آثارشان در این جشنواره حضور دارد دیدار و گفتگو کرد.

گفتگو درباره نحوه نمایش آثار حاضر در جشنواره و تاکید بر توجه به حق و حقوق تهیه کنندگان و کم کردن سانس نمایش آثار از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. همچنین اعضای شورای‌عالی تهیه کنندگان تقاضا داشتند تعامل جشنواره فیلم فجر با این شورا بیش از پیش باشد که به زعم آنها این مهم به افزایش برقراری ارتباط مخاطبان و جشنواره کمک خواهد کرد.

دبیر جشنواره فیلم فجر در این نشست ضمن شنیدن نقطه نظرات تهیه کنندگان بر تعامل جشنواره فیلم و تهیه کنندگان به منظور برپایی هرچه بهتر این رویداد سینمایی تاکید کرد.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.