۱۵مدرسه به مدارس عشایری کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران تعداد مدارس عشایری استان را ۱۵۹ مدرسه عنوان کرد و افزود: بیش از سه هزار دانش‌آموز در مدارس عشایری استان در حال تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه۱۳۳ کلاس درس در دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این مدارس دایر است، تصریح کرد: تعداد دانش آموزان در۱۰ مدرسه عشایری دو یا سه نفر است و با این حال این مدارس همچنان به کار خود ادامه خواهند داد.

رضایی نبود خوابگاه شبانه‌روزی اول متوسطه عشایری در استان را یکی از مشکلات سد راه تحصیل دختران عشایری عنوان کرد و افزود: مدیرکل آموزش و پرورش سیار کشور در سفر به استان نسبت به احداث خوابگاه شبانه‌روزی ویژه دختران اول متوسطه قول مساعد داده است.

وی با اشاره به مشکلات دانش آموزان عشایری برای ادامه تحصیل، مهمترین مشکل دانش‌آموزان این مدارس را کمبود فضای آموزشی عنوان کرد.

رئیس آموزش و پرورش عشایر استان افزود: پراکندگی زیاد مناطق عشایری و صعب‌العبور بودن این مناطق از دیگر مشکلات سد راه تحصیل دانش آموزان است.