کمربند سبز در اطراف شهر اردبیل اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسوی بعدازظهر سهشنبه در حاشیه جلسه مشترک با سمنها بهمنظور هوای پاک تصریح کرد: لازم است برای جلوگیری از آلودگی هوا درختکاری در اطراف شهر اردبیل انجام شود.
وی افزود: این پیشنهاد به شورای شهر و شهرداری اردبیل ارائه شد و میتواند در آینده اردبیل را در مقابل آلودگی هوا مصون نگاه دارد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان بابیان اینکه در وضعیت فعلی اردبیل مشکلی به لحاظ آلودگی هوا ندارد، ادامه داد: درعینحال عمده آلاینده ریزگردها است که در مقاطعی که بادهای شدید داریم افزایش پیدا میکند.
به گفته موسوی علاوه بر ریزگرد ها لخت شدن اراضی کشاورزی و خشک شدن اراضی با تشدید سرعت وزش بادها موجب میشود انتقال ریزگردها بهسادگی صورت گیرد.
وی بابیان اینکه نخالههای ساختمانی نیز آلاینده دیگر هوا در اردبیل است، تصریح کرد: بهعنوانمثال در جاده اردبیل- مشگین شهر نخالهها به دلیل خاکریزیهای مکرر مدت طولانی موجب آلایش هوای اطراف جاده میشد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان تأکید دارد که در حال حاضر هرچند آلودگی هوای اردبیل جدی نیست اما لازم است تدابیری انجام شود تا در آینده این موضوع به تهدید جدی تبدیل نشود.
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