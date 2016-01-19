به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه نامه شورای بررسی آلبوم ها و اجرای صحنه ای موسیقی با هدف روشمند کردن عملکرد شورای موسیقی این دفتر، تهیه و تدوین شده است. این شیوه نامه که با استفاده از نظرات کارشناسی مختلف منجمله اعضای شورای دفتر تدوین شده است، بنا دارد تا ضمن رعایت حقوق فعالان و مخاطبان حوزه موسیقی، از برخوردهای سلیقه ای در این حوزه جلوگیری کند.

این شیوه نامه در سه بخش با عناوین درآمد، آثار غیر صحنه ای و آثار صحنه ای تنظیم شده است. در بخش درآمد، مفاهیم و شرایط عمومی آثار موسیقایی به تفصیل توضیح داده شده است. بخش آثار غیر صحنه­ ای یا آلبوم نیز به شرح معیارهای ملودی، تنظیم، خوانندگی، نوازندگی و ضبط و میکس نهایی اختصاص دارد.

در بخش آثار صحنه ای علاوه بر توضیح مواردی که در بخش آلبوم به آن اشاره شد مواردی چون رعایت آداب صحنه، دارا بودن تکنیک لازم نوازندگان در حین اجرا، رعایت کوک و ... از جمله مفاد این شیوه نامه است.