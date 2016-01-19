  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

تدوین شیوه‌نامه شورای بررسی آلبوم‌های موسیقی و اجرای صحنه‌ای

تدوین شیوه‌نامه شورای بررسی آلبوم‌های موسیقی و اجرای صحنه‌ای

شیوه نامه شورای بررسی آلبوم های موسیقی و اجرای صحنه ای تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه نامه شورای بررسی آلبوم ها و اجرای صحنه ای موسیقی با هدف روشمند کردن عملکرد شورای موسیقی این دفتر، تهیه و تدوین شده است. این شیوه نامه که با استفاده از نظرات کارشناسی مختلف منجمله اعضای شورای دفتر تدوین شده است، بنا دارد تا ضمن رعایت حقوق فعالان و مخاطبان حوزه موسیقی، از برخوردهای سلیقه ای در این حوزه جلوگیری کند.

این شیوه نامه در سه بخش با عناوین درآمد، آثار غیر صحنه ای و آثار صحنه ای تنظیم شده است. در بخش درآمد، مفاهیم و شرایط عمومی آثار موسیقایی به تفصیل توضیح داده شده است. بخش آثار غیر صحنه­ ای یا آلبوم نیز به شرح معیارهای ملودی، تنظیم، خوانندگی، نوازندگی و ضبط و میکس نهایی اختصاص دارد.

در بخش آثار صحنه ای علاوه بر توضیح مواردی که در بخش آلبوم به آن اشاره شد مواردی چون رعایت آداب صحنه، دارا بودن تکنیک لازم نوازندگان در حین اجرا، رعایت کوک و ... از جمله مفاد این شیوه نامه است.

کد مطلب 3028912
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها