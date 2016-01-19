قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهوری چین به مصر امضا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، طارق قابیل وزیر بازرگانی و صنایع مصر گفت: رئیس جمهوری چین در سفر روز پنجشنبه خود به مصر به مذاکرات دوجانبه و امضای تعدادی یادداشت تفاهم مشترک از جمله جاده ابریشم و برخی تفاهمهای همکاری بین المللی با بانک مرکزی و الاهلی و با وزارت برق و مسکن مصر اهتمام خواهد گماشت.

وی افزود: که یادداشت تفاهمی درباره موضوع توسعه کانال سوئز و احداث ایستگاه های برق با ذغال سنگ در مناطق الحمراوین و نوسازی شبکه برق مصر خواهد بود و همچنین توافقاتی در زمینه اعطای وام یک میلیارد دلاری به بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیون دلاری به بانک الاهلی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد.

درباره جاده ابریشم نیز بیان کرد: یادداشت تفاهمی در این باره امضا خواهد شد و این جاده ای است که چین را به آفریقا از طریق مجاری دریایی و راه آهن و راه و همکاری فرهنگی و تکنولوژیکی متصل می سازد.

وی افزود: قراردادهایی در جریان سفر رئیس جمهوری چین میان وزارت همکاری بین المللی با ارزش ۱۸۰ میلیون دلار به امضا می رسد.