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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

وزیر بازرگانی مصر اعلام کرد:

قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهوری چین به مصر امضا خواهد شد

قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهوری چین به مصر امضا خواهد شد

وزیر بازرگانی مصر به قراردادهایی که چینی ها با مصر در جریان سفر رئیس جمهوری این کشور به قاهره امضا خواهند کرد، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، طارق قابیل وزیر بازرگانی و صنایع مصر گفت: رئیس جمهوری چین در سفر روز پنجشنبه خود به مصر به مذاکرات دوجانبه و امضای تعدادی یادداشت تفاهم مشترک از جمله جاده ابریشم و برخی تفاهمهای همکاری بین المللی با بانک مرکزی و الاهلی و با وزارت برق و مسکن مصر اهتمام خواهد گماشت.

وی افزود: که یادداشت تفاهمی درباره موضوع توسعه کانال سوئز و احداث ایستگاه های برق با ذغال سنگ در مناطق الحمراوین و نوسازی شبکه برق مصر خواهد بود و همچنین توافقاتی در زمینه اعطای وام یک میلیارد دلاری به بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیون دلاری به بانک الاهلی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط وجود دارد.

درباره جاده ابریشم نیز بیان کرد: یادداشت تفاهمی در این باره امضا خواهد شد و این جاده ای است که چین را به آفریقا از طریق مجاری دریایی و راه آهن و راه و همکاری فرهنگی و تکنولوژیکی متصل می سازد.

وی افزود: قراردادهایی در جریان سفر رئیس جمهوری چین میان وزارت همکاری بین المللی با ارزش ۱۸۰ میلیون دلار به امضا می رسد.

کد مطلب 3028913

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