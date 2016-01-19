اهداف مشترکی در مورد پرسپولیس وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، افزود: موضوع در اختیار گرفتن ورزشگاهی علاوه بر درفشی‌فر از ابتدای حضورم در باشگاه پرسپولیس مطرح شد و به این منظور چند باری از این دو ورزشگاه دیدن کردم و در جریان ملاقاتی که با آقای وزیر داشتیم، ایشان با استقبال از این امر، قول حمایت دادند تا این حرکت برای دو باشگاه انجام شود. حتی این قول را هم دادند که با تمام توان این کار پیگیری و به سرانجام برسانند.

وی ادامه داد: آقای گودرزی روزی که در جلسه شورای شهر شرکت کردند این پیگیری‌ها را ادامه داده، در این ارتباط توضیحات جامعی دادند و درخواست داشتند که این دو ورزشگاه در اختیار دو باشگاه پایتخت قرار بگیرد که در این میان باید از حسن نظر و تصمیم شورای شهر و دکتر قالیباف شهردار تهران، تشکر ویژه‌ای داشته باشم. اتفاقاتی که روی داد بسیار با ارزش است. این دو باشگاه طرفداران و پتانسیل‌های زیادی برای ارائه خدمات متقابل دارند و این پروژه حاصل تشریک مساعی دولت و شهرداری به خاطر مردم و خدمتگذاری به آنها بود.

طاهری خاطرنشان کرد: با این ورزشگاهی که در اختیار پرسپولیس قرار داده شده است، بر پتانسیل‌ها افزوده خواهد شد و تلاش خواهیم کرد با استفاده از پتانسیل‌ها در مسیر پیشرفت بیشتر پرسپولیس و ارائه خدمات بیشتر و تقویت زیر ساخت‌های فوتبال حرکت کنیم و بار دیگر از این بابت از آقای دکتر گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان، دکتر قالیباف شهردار محترم تهران و اعضای محترم شورای شهر تشکر می‌کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در باشگاه پرسپولیس و در جلسات هیأت مدیره تاکید بسیاری روی تقویت تیم‌های پایه به عنوان بستری فنی برای آینده باشگاه وجود دارد. پرسپولیس با توجه به انبوه هوادارانش ظرفیت‌های زیادی دارد که به ظهور رساندن آنها، هم باعث رونق فوتبال و هم باعث شور و نشاط اجتماعی در سراسر کشور و بویژه در تهران خواهد شد. شکی نیست، فضای اقدامات مشترک، بویژه در جهت توسعه و آموزش فوتبال جای کار بسیار خواهد داشت که از اهداف مشترک وزارت ورزش و جوانان و شورای شهر و شهرداری است. در جلساتی هم که با آقای گودرزی داشته‌ایم، ایشان همواره بر این امور تاکید می‌کنند و با رایزنی‌های فراوان خود بر سر انتقال دو ورزشگاه شهید کاظمی و امام رضا (ع) به پرسپولیس و استقلال این را ثابت کردند که به شدت پیگیر امور این دو باشگاه هستند.