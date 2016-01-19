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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

اول بهمن ماه؛

نمایشگاه «عطرحضور» در قزوین بر پا می شود

نمایشگاه «عطرحضور» در قزوین بر پا می شود

قزوین- جانشین ستاد اجرایی اجلاس سراسری نماز در قزوین، از برپائی نمایشگاه بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز با عنوان«عطرحضور» در اول بهمن ماه در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان، با اشاره به برگزاری نمایشگاه بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین اظهار کرد: این نمایشگاه با عنوان «عطر حضور» و با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری با حضور، حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تصریح کرد: این نمایشگاه در سه هزار و ۸۰۰ متر فضا و با حضور ۱۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد.
وی افزود: دو سالن به مساحت دو هزار مترمربع برای غرفه آرایی پیش بینی شده که ۱۶۸  مترمربع هم برای نمازخانه و ۱۸۰ متر برای نصب صندلی و برپایی مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شده است.

جانشین ستاد اجرایی اجلاس سراسری نماز در قزوین اظهار داشت: ۱۴۰ غرفه ۱۲ متری برای نمایشگاه نماز پیش بینی شده که به دستگاههای اجرایی، کانونها، مدارس و رسانه ها و ناشران اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: آیین افتتاح این نمایشگاه  روز پنجشنبه  اول بهمن ماه ساعت ۱۵.۳۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3028917

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