نمایشگاه «عطرحضور» در قزوین بر پا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان، با اشاره به برگزاری نمایشگاه بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در قزوین اظهار کرد: این نمایشگاه با عنوان «عطر حضور» و با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری با حضور، حجت الاسلام ابوترابی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تصریح کرد: این نمایشگاه در سه هزار و ۸۰۰ متر فضا و با حضور ۱۶ وزارتخانه و دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: دو سالن به مساحت دو هزار مترمربع برای غرفه آرایی پیش بینی شده که ۱۶۸ مترمربع هم برای نمازخانه و ۱۸۰ متر برای نصب صندلی و برپایی مراسم افتتاحیه در نظر گرفته شده است.

جانشین ستاد اجرایی اجلاس سراسری نماز در قزوین اظهار داشت: ۱۴۰ غرفه ۱۲ متری برای نمایشگاه نماز پیش بینی شده که به دستگاههای اجرایی، کانونها، مدارس و رسانه ها و ناشران اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: آیین افتتاح این نمایشگاه روز پنجشنبه اول بهمن ماه ساعت ۱۵.۳۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.