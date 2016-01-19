۵۰ راس دام قاچاق در سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، محسن داودی در این باره اظهار داشت: درپی کسب خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی احشام قاچاق در داخل چهار دیواری در نخلستان‌های منطقه کهنوگ بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه آسپیچ و پلس آگاهی سراوان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با پایش اطلاعاتی گسترده موفق به شناسایی چهاردیواری مذکور شدند و در بازرسی از محل ذکرشده تعداد ۵۰ راس احشام قاچاق از نوع گاو بلاصاحب را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی این احشام یک میلیارد ریال برآورد شده، گفت: تلاش‌های پلیس همچنان برای شناسایی متهمان ادامه دارد.