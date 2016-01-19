به گزارش خبرنگار مهر، منتظری رئیس سازمان بسیج هنرمندان در ابتدای این نشست رسانه ای با اشاره به جلوه های حمایتی این نهاد فرهنگی پیرامون موسیقی، بیان کرد: ماموریت سازمان بسیج هنرمندان این است که از هنری حمایت کند که به انسان بال پرواز می دهد نه اینکه زمینه ساز سقوط و انحطاط آن باشد. بنابراین جشنواره موسیقی سرودهای حماسه ای و آواهای انقلاب با همین مبنا برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد موسیقایی بیان کرد: شناسایی استعدادها و ظرفیت های هنرمندان بسیجی، اینجاد فرصتی مناسب برای تبادل تجربه و هم اندیشی هنرمندان عرصه موسیقی و سرود، تولید آثار هنری در تراز انقلاب اسلامی، تولید سرود متناسب با نیاز جریان انقلاب اسلامی، ایجاد همدلی و همراهی و ایجاد فرصتی مناسب برای پیوند میان موسیقی اقوام و موسیقی انقلاب، از مهمترین اولویت ها و اهداف این دوره از جشنواره خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان بیان کرد: ما در این جشنواره با سرودهایی مواجه می شویم که نشان دهنده هنر ناب ایرانی و وحدت اسلامی است. ما در این جشنواره تلاش می کنیم تا با تجلیل از پیشگامان و پیشکسوتان عرصه موسیقی انقلاب و دفاع مقدس، شرایطی را در جهت تقویت نشاط اجتماعی به وجود آوریم. این در حالی است که طبق برنامه ریزی‌های انجام گرفته ما در این دوره از جشنواره آثاری را رونمایی خواهیم کرد که با هدف صدور انقلاب اسلامی از طریق هنر صورت خواهد گرفت.

منتظری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: فقدان یک سند راهبردی در حوزه موسیقی، یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه کنیم. ما تا زمانی که به یک مدل مفهومی دست پیدا نکنیم، این پراکنده کاری ها در حوزه موسیقی انقلاب وجود دارد. به طور حتم وقتی این مدل به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، تمامی سازمان ها ملزم می شوند که به یک تراز مناسب در تولید توجه کنند.

وی تصریح کرد: ما همواره به نقد وضع موجود عادت کردیم اما چنین فضایی، گام اولیه است اما شرط کافی نیست. ما باید قدم بگذاریم و در تربیت نیروهای متخصص در عرصه موسیقی انقلاب تلاش کنیم تا در آینده، منت دیگران را نکشیم. من اخیراً جلسه ای با آقای جنتی داشتم و پیشنهاد دادم که گروهی تشکیل شود تا وضعیت موجود فرهنگ و هنر کشور را رصد کرده و آسیب ها را مطرح کنند. این جلسات به طور حتم با مدیران حوزه هنری نیز برگزار خواهد شد، چرا که ما معتقدیم اگر سهل انگاری کنیم، دچار آسیب های فراوانی می شویم. ما دیگر وقتی برای تعارف نداریم.

سازمان بسیج هنرمندان وظیفه ای ندارد

محمد گلریز دبیر دومین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلاب نیز در این نشست خبری با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره از جشنواره بیان کرد: سازمان بسیج هنرمندان وظیفه ای ندارد که بخواهد میزبان برگزاری چنین جشنواره هایی باشد، چرا که برگزاری چنین برنامه هایی باید توسط نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و سازمان صدا و سیما انجام شود اما عجیب است کسانی که بانی چنین اتفاقاتی هستند، به ماجرا اهمیت نمی دهند. بنده افتخار این را داشتم که در دوره های مختلف به عنوان دبیر جشنواره موسیقی مقاومت فعالیت هایی را داشته باشم اما متاسفانه می دیدم که نسبت به این فضاها نیز رسیدگی چندانی نمی شد حتی برخی ها می خواستند نام این جشنواره را عوض کنند.

این خواننده موسیقی انقلابی در ادامه صحبت های خود ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره بیان کرد: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ اثر از سراسر کشور به ستاد جشنواره در بخش های پاپ، آئینی، قومی، محلی و ایرانی ارسال شد که پس از بررسی ما به ۱۶۰ اثر دست پیدا کردیم که از این میان ۲۶ گروه در بخش پاپ، ۱۲ گروه در بخش قومی و محلی، ۵ گروه در بخش آئینی و ۵ گروه در بخش ایرانی، در این دوره از جشنواره حضور خواهند داشت.

گلریز در معرفی اعضای هیأت داوران این دوره از جشنواره که از تاریخ سوم تا هفتم بهمن در شهر شیراز برگزار می شود، گفت: هادی آزرم، همایون رحیمیان، هوشنگ جاوید، رضا مهدوی، سید محمد میرزمانی، اسفندیار قره باغی و جمشید جم اعضای هیأت داوران این دوره از جشنواره هستند ضمن اینکه ما از ۴۰۰ مهمان شاخص ویژه برای حضور در این رویداد دعوت کرده ایم که تصور می کنم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

دبیر دومین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلاب ادامه داد: رونمایی از یک قطعه موسیقایی با موضوع شهید حسین همدانی به آهنگسازی هادی آزرم و یک قطعه موسیقایی دیگر با موضوع شهید آیت‌الله نمر به آهنگسازی داوود ورزیده و خوانندگی بنده، فعالیت های دیگری است که در این دوره از جشنواره انجام می شود. این در حالی است که با حمایت سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و ارتباطاتی که با حزب الله لبنان داشتند، یک گروه موسیقایی از کشور لبنان در این جشنواره حضور خواهد داشت که اجرای آنها محدود به جشنواره نخواهد بود و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته، قرار بر این است تا این گروه در رسانه های دیگر نیز برنامه هایی را اجرا کنند.

گلریز به حضور تعدادی از خوانندگان مطرح موسیقی کشورمان در این دوره از جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: در بخش ویژه جشنواره، هنرمندانی چون علیرضا افتخاری، محمد اصفهانی، اسفندیار قره باغی، مجید اخشابی، جمشید جم، جمشید عزیزخانی، ستار سهرابی و حسین کشتکار به تناسب برنامه ریزی های انجام گرفته کنسرت هایی را به صورت مجزا برگزار می کنند. همچنین تجلیل از خانواده شهدای هنرمند و اهدای جوایز جشنواره تا سقف ۶۰ میلیون ریال فعالیت های دیگری است که ما برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از کم کاری مسئولان در حوزه تولید موسیقی انقلابی بیان کرد: من همینجا اعلام می کنم که حاضرم در هر زمانی که دوستان تعیین می کنند، بنشینم و با آقای جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کنم و به ایشان بگویم که کم کاری های زیادی در عرصه موسیقی انقلابی اتفاق افتاده است. ما با جانمان برای انقلاب می خوانیم، اما متاسفانه شرایط به گونه ای است که عزیزان کم کاری می کنند.

این خواننده تصریح کرد: ما در این سالها خون جگر خورده ایم و بارها هم با دوستانی که متولی هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، از طریق رسانه ها بارها صحبت کرده ایم که به این گونه موسیقایی توجه بیشتری بکنند اما متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد.

اهداف برگزاری یک رویداد مهم انقلابی

جمشید جم مدیر انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان نیز در این نشست خبری گفت: این اولین حرکتی است که بعد از ماه ها تلاش و برنامه ریزی در سازمان بسیج هنرمندان ایران شکل گرفته. در این راه همبستگی و انسجام اسلامی در حمایت از وحدت اسلامی، مقابله با اندیشه تکفیری، بصیرت در مواجهه با فتنه و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، مهمترین رویکردی بوده که ما به آن توجه داشته ایم.

خواننده قطعه ماندگار «یار دبستانی من»، توضیح داد: سازمان بسیج هنرمندان در این دوره از جشنواره تمام تلاش خود را انجام داده تا به سهم خود نقشه راهی را برای این گونه موسیقایی تعیین کند و امیدواریم که در این راه بتوانیم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.