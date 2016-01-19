تعهدات بانکی معوقه تولیدکنندگان دغدغه صنعتگران هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاسمی گفت: تا کنون ۴۳ جلسه کمیته کارشناسی و اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان هرمزگان برگزار شده که بر این اساس به ۱۲۱ پرونده رسیدگی شده که ۴۲۹ مصوبه به همراه داشته است. در این راستا ۶۲ تفاهم نامه فی مابین سازمانهای مرتبط با بانک های عامل و احدهای صنعتی منعقد گردید است و در حال حاضر ۵۸ درصد از مصوبات، اجرائی و ۴۲ درصد مصوبات در دست اجرا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان: مهمترین هدف مجموعه مدیریتی استان، رفع موانع تولید، حفظ اشتغال موجود، ایجاد اشتغال جدید و پایدار، ایجاد ارزش افزوده و از همه مهمتر ایجاد بستری مناسب جهت سرمایه گذاری مطمن در استان هرمزگان است.

قاسمی، تعهدات بانکی معوقه تولید کنندگان را از مهمترین دغدغه های پیش روی صنعت استان دانست و افزود: باید با برنامه های مدون نسبت به حقوق صنعتگران گام برداریم که در این راستا بانکهای عامل با بررسی راهکارهای مدت دار همکاری لازم را بعمل آورند.