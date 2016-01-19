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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

عصر امروز؛

مراسم ختم پدر حسن قشقاوی برگزار شد

مراسم ختم پدر حسن قشقاوی برگزار شد

مراسم ترحیم حاج محمود قشقاوی پدر معاون وزیر امور خارجه با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم حاج محمود قشقاوی پدر حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه عصر امروز سه‌شنبه با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی و دولتی در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم، چهر‌ه‌های همچون علی لاریجانی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام شهیدی رئیس بنیاد شهید، مجید انصاری، اسفندیار رحیم مشایی، سیدعباس عراقچی، سیدعباس صالحی، مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه، حجت الاسلام قمی، حسین امیرعبداللهیان، علاء‌الدین بروجردی، حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه، احمد توکلی، الیاس نادران، سردار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، محمدرضا باهنر، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، مصطفی کواکبیان، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا آمریکای وزارت خارجه، سردار اشتری فرمانده ناجا، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه، مهرداد بذرپاش، حسین طلا، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات نهاد ریاست جمهوری، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد حکیمی‌پور، جواد اطاعت، سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، سیدمحمود واعظی وزیر ارتباطات و جمعی از نمایندگان مجحلس حضور داشتند.

کد مطلب 3028925

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