البسه کاری مراکز صنعتی استان بوشهر داخل استان تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در بازدید از دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران الزهرا (س) بوشهر اظهار داشت: توجه به علم و فناوری به عنوان یک شاخص بسیار مهم برای توسعه و پیشرفت در هر جامعه محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید عرصه علم و فن‌آوری به روز بلکه فوق روز باشیم، اضافه کرد: علم باید به محصول تبدیل شود و نباید تنها به حوزه تئوریک اکتفا کرد تا شاهد نتایج بهتری باشیم.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه علوم باید اقتدارزا باشند، خاطرنشان کرد: دانش‌بنیان بودن یکی از ویژگی‌های مهم مراکز آموزشی است که دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای از این ویژگی برخوردارند.

وی تصریح کرد: باید مدیریت مناسبی برای روند چند مرحله‌ای علم، فن‌آوری، خودکفایی علمی، تولید علم، مرجعیت، تبدیل علم به محصول، دانش بنیانی محصول، ایجاد قدرت رقابت بین المللی و تبدیل آن به ثروت صورت گیرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار تلاش برای دست‌یابی به علوم نوین شد و بیان کرد: باید تلاش کنیم که به مرجعیت علمی به ویژه علوم استراتژیک در جهان تبدیل شویم و در فضاهای ملی و بین‌المللی نقش آفرین باشیم.

وی با بیان اینکه در عرصه‌های فنی و حرفه‌ای باید تلاش شود که بینش فکری دانشجویان به حوزه‌ها و تولیدات تبدیل شود، گفت: دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش بسیار مهم در اراه آموزش‌ها داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به حضور صنایع بزرگ در استان بوشهر، افزود: مراکز صنعتی استان بوشهر نیازهای خود را از مراکز داخل استان تامین کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید البسه کاری مراکز صنعتی در دانشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) و مراکز مشابه تولید شود، بیان کرد: باید پیشنهاد شود که مراکز صنعتی نیز وسایل مورد نیاز خود را با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر از این مراکز تهیه کنند.