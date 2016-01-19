  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۱

ساعی مطرح کرد:

انتقاد از افزایش درآمدهای غیر نقد شهرداری

انتقاد از افزایش درآمدهای غیر نقد شهرداری

عضو کمیسیون شهرسازی شورا نیز با بیان اینکه سقف منابع غیرنقد مطابق با برنامه پنج ساله در بودجه باید ۳۵ درصد باشد، گفت: اما در لایحه ارائه شده این سهم ۴۰ درصد پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ،هادی ساعی عضو کمیسیون شهرسازی شورا  در جلسه علنی شورای شهر تهران  با بیان اینکه سقف منابع غیرنقد مطابق با برنامه پنج ساله در بودجه باید ۳۵ درصد باشد، گفت: اما در لایحه ارائه شده این سهم ۴۰ درصد پیش بینی شده است.

او گفت:در سال ۹۳ سهم منابع نقد ۵۰ درصد و منابع غیرنقد ۵۰ درصد بود. در سال ۹۴ سهم درآمدهای غیرنقدی کاهش پیدا کرد و به ۳۵ درصد از منابع بودجه رسید. در سال ۹۴، سهم منابع نقدی ۶۵ درصد از بودجه مصوب شورا را تشکیل می داد. اما در لایحه ای که امروز در صحن شورا برای سال ۹۵ ارائه شد سهم منابع نقد ۶۰ و منابع غیرنقد ۴۰ درصد پیش بینی شده است این درح الی است که مطابق با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سهم منابع غیرنقد نباید از سقف ۳۵ درصد تجاوز کند. از این رو به نظر می رسد شورای شهر باید سهم درآمدهای غیرنقد را تعدیل و به ۳۰ درصد برساند.

کد مطلب 3028939
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها