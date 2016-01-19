انتقاد از افزایش درآمدهای غیر نقد شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر ،هادی ساعی عضو کمیسیون شهرسازی شورا در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه سقف منابع غیرنقد مطابق با برنامه پنج ساله در بودجه باید ۳۵ درصد باشد، گفت: اما در لایحه ارائه شده این سهم ۴۰ درصد پیش بینی شده است.

او گفت:در سال ۹۳ سهم منابع نقد ۵۰ درصد و منابع غیرنقد ۵۰ درصد بود. در سال ۹۴ سهم درآمدهای غیرنقدی کاهش پیدا کرد و به ۳۵ درصد از منابع بودجه رسید. در سال ۹۴، سهم منابع نقدی ۶۵ درصد از بودجه مصوب شورا را تشکیل می داد. اما در لایحه ای که امروز در صحن شورا برای سال ۹۵ ارائه شد سهم منابع نقد ۶۰ و منابع غیرنقد ۴۰ درصد پیش بینی شده است این درح الی است که مطابق با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران سهم منابع غیرنقد نباید از سقف ۳۵ درصد تجاوز کند. از این رو به نظر می رسد شورای شهر باید سهم درآمدهای غیرنقد را تعدیل و به ۳۰ درصد برساند.