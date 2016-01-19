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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۷

با مداحی مطیعی صورت می گیرد؛

برگزاری مراسم چهلم شهدای نیجریه باحضور دختر شیخ زاکزاکی در تهران

برگزاری مراسم چهلم شهدای نیجریه باحضور دختر شیخ زاکزاکی در تهران

مراسم بزرگداشت اربعین شهدای نیجریه در تهران با حضور دختر شیخ زاکزاکی و سخنرانی پناهیان و مداحی مطیعی برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین شهدای نیجریه  به همت هیئت شهدای گمنام روز پنجشنبه در تهران برگزار می شود.

در این یادواره دختر حجت الاسلام ابراهیم زاکزاکی رهبر شیعیان نیجریه، سخنرانی خواهد کرد.

سخنران دیگر این مراسم که همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) است، حجت الاسلام پناهیان بوده و حاج میثم مطیعی هم مداحی خواهد کرد.

این مراسم روز پنجشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۳۰ در هیئت شهدای گمنام به آدرس منیریه، خیابان فرهنگ، حسینیه شهدای قهرود برگزار می شود.

گفتنی است در حالیکه بیش از ۴۰ روز از حمله ارتش نیجریه به حسینیه بقیة الله شهر زاریا که منجر به شهادت صدها تن از شیعیان مظلوم و بی دفاع این کشور شد، می گذرد، هنوز اطلاع دقیقی از شیخ زاکزاکی در دسترس نیست.

کد مطلب 3028945

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