مذاکره باشگاه سایپا با آندرانیک تیموریان به سرانجام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان بعد از جدایی از تیم ام صلال قطر مورد توجه مچید جلالی سرمربی تیم فوتبال سایپا قرار گرفت تا جای جواد نکونام را پر کند. آندو که امروز سه شنبه به تهران برگشته است، در نشستی با مسئولان باشگاه سایپا شرکت کرد.

در این جلسه طرفین در مورد مدت و مبلغ قرارداد برای همکاری گفتگو کردند اما در نهایت بر سر مبلغ قرارداد به توافق نرسیدند. با این حال راه ادامه مذاکرات هنوز بسته نشده است. این در حالی است که پرویز مظلومی نیز امروز با اندرانیک تیموریان تماس گرفت و از کاپیتان تیم ملی ایران خواست تا به استقلال برود.

آندرانیک تیموریان در شرایطی میان پیشنهاد سایپا و استقلال مانده است که امروز آخرین روز از فصل نقل و انتقالات نیم فصل دوم پانزدهمین دوره لیگ برتر است.