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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

۱۷۰ اتوبوس شهری یورو ۳و ۴ در شهر اصفهان به بهره برداری رسید

۱۷۰ اتوبوس شهری یورو ۳و ۴ در شهر اصفهان به بهره برداری رسید

اصفهان – معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: ۱۷۰ دستگاه اتوبوس شهری با سوخت یورو ۳و ۴ در شهر اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صلواتی ظهر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از ۱۷۰ دستگاه اتوبوس شهری یورو سه و چهار با اشاره به اینکه با ورود این تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقلی اصفهان عمر این ناوگان از ۸.۷ سال به ۷.۵ سال می‌رسد، اظهار داشت: این در حالی است که در شش سال گذشته عمر این ناوگان کمتر از سه سال بود.

وی با تاکید بر اینکه اهمیت حمل و نقل شهری بر کسی پوشیده نیست، افزود: با توجه به اینکه شهر اصفهان جزو شهرهای آلوده کشور است، مدیریت شهری ناگزیر به استفاده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی، اتوبوس، مترو، خطوط BRT، تراموا و مونوریل است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه سرانه اشغال هر خودرو در خیابان‌های اصفهان یک سوم و بیش از ۷۵ درصد از خودروها تک سرنشین هستند، ابراز داشت: این در حالی است که اگر شهروندان به جای استفاده از خودروهای شخصی و بی‌کیفیت از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند حجم آلاینده‌ها در شهر اصفهان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی موجود در شهر اصفهان گفت: در حال حاضر در شهر اصفهان فاز اول قطار شهری با تردد پنج رام قطار، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو در خطوط BRT، یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه در سطح شهر و بیش از ۱۰ هزار تاکسی گردشی و خطی در اصفهان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 3028957

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