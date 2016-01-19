حذف مصرف روزانه ۱۵ میلیون لیتر مازوت و گوگرد از هوای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی ظهر سه شنبه در همایش تخصصی روز ملی هوای پاک در دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه اجرای برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان از دو سال پیش آغاز شده است، اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوب در راستای کاهش آلودگی هوای اصفهان که در این طرح نیز به این اشاره شده است تغییر سوخت‌های بنزین و گازوئیل از یورو ۳ به یورو ۴ است که اقدامات موثری در این زمینه انجام شد.

وی با اشاره به پلمب بخش مازوت‌سوز نیروگاه‌های اصفهان بیان داشت: حذف مصرف روزانه ۱۵ میلیون لیتر مازوت و گوگرد و كاهش دو درصد از چرخه مصرف دو نیروگاه شهر اصفهان از دستاوردهای این اقدام و عمل به طرح جامع بوده است.

توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیریت ترافیک

مدیرکل محیط زیست اصفهان توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیریت ترافیک از جمله اقداماتی برشمرد که در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان مدنظر بوده است و ابراز داشت: پیگیری احداث سه جایگاه CNGو پیگیری راه‌اندازی پنج جایگاه سوخت دومنظوره توسط شهرداری از جمله این اقدامات است که این جایگاه‌ها در ماه‌های آینده راه‌‌اندازی می‌شود.

وی اضافه كرد: پایش مستمر شبانه‌روزی و تشدید برخورد با صنایع آلاینده در ۹ ماه نخست سال نسبت به سال ۹۲ از دیگر اقدامات محیط زیست در راستای کمک به بهبود کیفی هوای اصفهان است.

ظهرابی تصریح كرد: امسال میزان شکایات قضایی محیط زیست از واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده نسبت به سال ۹۲ از ۱۹۹ مورد به ۴۴۷ عدد رسید.

عملکرد دستگاه‌های موظف در طرح جامع کاهش آلایندگی هوای اصفهان

وی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه‌هایی که در طرح جامع کاهش آلایندگی هوای اصفهان وظایفی برعهده دارند، ابراز داشت: استانداری اصفهان ۷۳ درصد، شهرداری اصفهان ۵۰ ، پلیس راهور ۷۹ ، اداره کل محیط زیست ۸۶، آموزش و پرورش ۸۰، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ۷۶، صداوسیما ۳۲، پخش فرآورده‌های نفتی ۷۱ و سازمان نظام‌مهندسی ۳۳ درصد به تعهدات خود در این طرح عمل کرده‌اند.

مدیرکل محیط زیست اصفهان اضافه کرد: همچنین عملکرد حوزه حمل‌ونقل و مدیریت ترافیک در طرح جامع کاهش آلایندگی هوای اصفهان ۵۶ درصد، سوخت و بهینه‌سازی مصرف انرژی ۶۰ درصد، کنترل منابع ثابت آلاینده ۶۴ درصد، فضای سبز ۴۷ درصد، مدیریت سبز و توسعه انرژی‌های نو ۲۶ درصد، نظارت و پایش ۶۰ درصد، تدوین برنامه مقابله با پدیده گردوغبار ۱۰۰ درصد و فرهنگی و اجتماعی ۶۵ درصد است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان فراتر از انتظار بود

وی اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان را موفق و فرارتر از انتظار ارزیابی کرد و گفت: در ماه‌های گذشته برنامه‌های کاهش آلودگی هوا بر کیفیت هوای اصفهان تاثیر چشمگیری داشته است.

ظهرابی افزود: در هفت ‌ماهه ابتدای سال جاری تعداد روزهای ناسالم در این شهر به یک سوم کاهش پیدا کرد اما اصفهان تحت شرایط خاص اقلیمی قرار دارد و بر این اساس زمانی که چند روز متوالی هوا ساکن و با پدیده وارونگی هوا مواجه باشیم انباشت آلاینده‌ها را در این شهر شاهد خواهیم بود.