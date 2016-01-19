به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زین العابدینی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش روز ملی هوای پاک که با حضور دو هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر در محل تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضروری است که برای جلوگیری از آلودگی هوا درخت‌کاری در اطراف شهر کرج انجام شود که این مهم هم اکنون در حال اجراست.

وی با بیان اینکه نخاله‌های ساختمانی نیز آلاینده دیگر هوا در شهر است، گفت: در حال حاضر آلودگی هوای کرج جدی و لازم است تدابیری اتخاذ شود تا در آینده این موضوع حادتر نشود.

زین العابدینی بر لزوم انجام اقدامات ریشه ای برای برطرف کردن آلودگی هوا با توجه به موضوع حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: این معضل نیازمند عزم جدی و قاطع مسئولان و دست اندرکاران است.

زین العابدینی با اشاره به تجربیات جهانی در خصوص رفع آلودگی هوا تاکید کرد: برای برطرف کردن آلودگی هوا باید اقدامات اساسی تری با تاکید بر موضوع حمل و نقل عمومی انجام شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با اشاره به شعار «نقش من در هوای پاک چیست»، گفت: هرکسی باید بر نقش خود در ایجاد هوایی پاک آگاه باشد.

وی با بیان اینکه محیط زیست مطالبه اصلی مردم کشور ما شده است، اضافه کرد: مطالبه‌گری مردم در این زمینه نشانه فرهنگ بالای مردمی و توجه و هوشمندی آنها در زمینه اساسی‌ترین مسایل روز است.

زین العابدینی در ادامه از اجرای پروژه کمربند سبز کرج خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون این پروژه مرحله به مرحله در حال انجام است که به طور قطع با اتمام فازهای مختلف آن، آلودگی هوا در حد زیادی کاهش خواهد یافت.

زین العابدینی در پایان با اشاره به تاکید استاندار البرز در آخرین جلسه کارگروه آلودگی هوای استان اعلام کرد: استاندار بر استمرار در اجرای طرح کمربند سبز کرج و جنگل کاری پیرامون شهر تاکید دارد تا بتوانیم از بحران آلودگی هوا خارج شویم.