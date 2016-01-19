همدان هنوز به توسعه صنعتی دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر سه‌شنبه در کارگروه مقابله با آلودگی هوا گفت: توسعه کشور با رفع تحریم‌ها در نقطه عطف قرارگرفته و در این برهه نباید اشتباه گذشتگان را تکرار کنیم.

وی تأکید کرد: کارخانه‌هایی که ساخته می‌شود باید از فنّاوری‌های روز بهره ببرد و در فنّاوری‌های نو ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شود.

وی گفت: باید برای تأمین اعتبار بخش‌های نرم‌افزاری هزینه و از خرید جمعی استفاده کنیم.

معاون استاندار همدان با تأکید بر ضرورت شناسایی اولویت‌های استان گفت: فرهنگ‌سازی، مطالبه گری و اطلاع‌رسانی مشکلات و رفع آن‌ها باید به دغدغه مدیران تبدیل شود زیرا بیان اولویت‌ها و اطلاع از مشکلات ما را برای حمایت‌های بیشتر ترغیب می‌کند.

وی خطاب به مدیران استان همدان گفت: همه باید در کارهای مرتبط ملاحظات زیست‌محیطی را جدی بگیرند و تا توسعه پایدار محقق شود.

وی در خصوص وضعیت آلایندگی نیروگاه برق شهید مفتح نیز گفت: جانمایی این نیروگاه از ابتدا مناسب نبود و از سوی دیگر سوخت اصلی این نیروگاه گاز است درحالی‌که به دلیل تنگناهای موجود از مازوت استفاده می‌شود که امیدواریم با فعال شدن مجدد مجتمع پارس جنوبی بخشی از این مشکلات برطرف و سوخت گاز موردنیاز تأمین شود.

وی با اشاره به ایجاد آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و ریزگردها گفت: این مشکلات در سال‌های متمادی ایجادشده و متأسفانه محیط‌زیست نیز در سال‌های قبل در خواب به سر می‌برده که با توجه دولت تدبیر و امید به مقوله محیط‌زیست شاهد رفع تدریجی آثاری هستیم که از گذشته باقی‌مانده است.