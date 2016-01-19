زیان ۶۰ میلیارد دلاری کشور از مهاجرت نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پانل تجربیات موفق و چالش های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان «اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان»، گفت: سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار بابت مهاجرت نخبگان به کشور زیان وارد می شود که این رقم معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.

دکتر محمدجواد رسایی افزود: بر اساس یک مطالعه انجام شده از سوی سازمان ملل، ایران رتبه یکم را در فرار مغزها در دنیا دارد و سالانه ۱۸۰ هزار نفر متخصص در این قالب از کشور مهاجرت می کنند که مهم ترین علت آن سوء مدیریت در استفاده از نخبگان کشور است.

وی با اشاره به اینکه میزان تولید ناخالص ملی کشور (GDP) سالانه معادل ۳۶۸ میلیارد دلار است، تصریح کرد: خروج سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلاری نخبگان با وجود جمعیت جوان، تحصیل کرده، منابع طبیعی و موقعیت سوق الجیشی مناسب کشور ناشی از ضعف مولفه مدیریت منابع انسانی است که با وجود مزیت های فوق، فرصت ها به تهدید تبدیل شده است.

به گفته رسایی، ضعف مدیریت در ساماندهی و بکارگیری نیروهای مولد کشور باعث شده که بازار مصرف کشور را به شکل بی برنامه و بی ضابطه به خارجی ها واگذار کنیم، این در حالی است که با وجود توان بالقوه مناسب در کشور در زمینه تولید، حتی محصولات دانش بنیان که دارای ارزش افزوده بالایی است، خریداری ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، قرار است در اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان، پانلی با عنوان «تجربیات موفق و چالش های تولید و تجاری سازی محصولات دانش بنیان» برگزار شود که در آن مسئولان مربوط به حوزه دانش بنیان و نیز افرادی که دارای تجربیاتی در زمینه اداره شرکت های دانش بنیان هستند، برای جوانانی که قصد ورود به این عرصه را دارند، صحبت کنند.

رسایی افزود: در پایان، نظرهای ارایه شده جمع بندی و برای تصمیم گیری به مسئولان مربوط ارجاع خواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت: از جمله معضلات تولیدکنندگان داخلی، تعرفه صفر درصد یا ناچیز ورود بسیاری از کالاهای خارجی به کشور است که امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.

رئیس پانل فوق با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ایرانی برای تولید، ناگزیر به دریافت وام هایی با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصدی هستند، گفت: وقتی در کشوری مانند چین، این میزان بهره ۳ درصد است و از طرف دیگر تعرفه ای برای واردات کالاهای چینی و دیگر کالاهای خارجی برای ورود به ایران اعمال نمی شود، قیمت کالای داخلی حداقل ۳۰ درصد بیشتر از کالای چینی تمام می شود که در نتیجه شاهد قیمت ارزان تر کالاهای خارجی و از بین رفتن صنایع کشور مانند صنایع کفش و چرم، نساجی و... هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که مدیران شایسته، شجاع، لایق و آگاه به حوزه مدیریتی در پست های مناسب قرار نگیرند، شاهد رقابت پذیری در صنایع کشور نخواهیم بود، تصریح کرد: در دولت قبل تنها از محل درآمدهای نفتی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار نصیب کشور شد که متاسفانه نه تنها هیچ سرمایه گذاری اثر بخشی در حوزه تولید صورت نگرفت که برعکس سیل واردات به کشور افزونی یافت.

رسایی ادامه داد: با توجه به جایگاه مناسب ایران از نظر مرتبه علمی و وجود منابع و ذخایر مناسب طبیعی در صورت تجدید نظر در سیاست ها و برنامه ها از جمله افزایش درآمد از راه اعمال تعرفه های ترجیحی در رابطه با تمامی مصنوعات وارداتی می توانیم، شاهد تحولی عظیم در عرصه تولیدات داخلی باشیم که مناسب ترین حوزه در این میان حمایت از شرکت های تولیدی دانش بنیان است.

هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین همزمان با اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان در روزهای ۱۷ تا ۱۹ بهمن ۹۴ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.