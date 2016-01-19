نمایش توان علمی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین کلاهی در کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی، با بیان اینکه در زمان تحریم‌های اقتصادی، توان علمی و فناوری داخلی متناسب با نیاز روز پیشرفت کرده است اظهار داشت: هم اکنون و با اجرای برجام و رفع تحریم ها فرصت ارائه و نمایش توان علمی و فناوری شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بدون استفاده از فناوری‌ها در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت ادامه داد: در بازه تحریم‌های اقتصادی، توان علمی و فناوری داخلی، بنا به نیاز روز، پیشرفت داشته و به فضاهای جدید راه پیدا کرده است. هم اکنون و در شـرایط نویـن کشـور باید بتوانیم در میدان نبردهـای اقتصـادی، به شرایط به دست آمده، وجهـه و اعتبـار تجـاری ببخشیم.

کلاهی با تاکید بر شناساندن محصــولات و خدمــات دانــش بنیــان به بازارهای جهانی ادامه داد: باید برای راهیابی به این بازار، محصولات خود را منطبق با کیفیــت قابــل قبــول، راه حــل هـای سـاده و قابـل اجـرا، هزینـه هـای مناسـب و راهکارهـای هوشـمند کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی با هدف شناساندن بازاری نو از نسل جدید فناوری های مرتبط با مکان یابی رادیویی نیز گفت: این کنگره با شعار «نسل هوشمند، کسب و کار هوشمند و قدرتمند با فناوری‌های پیشرفته» در جهت ارائه توان شرکتهای دانش بنیان کشور در به روز رسانی فناوری‌ها‌ی نوین برگزار شد.

به گزارش مهر، نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی با حمایت معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت صنعت، مجمع تشکل های دانش بنیان و اتاق بازرگانی ایران و تهران و سندیکای مکان یابی رادیویی برگزار شد.

ارائه راهکارهای RFID و GPS در صنایع مختلف، بازگشت سرمایه در پروژه های اجرا شده در کشورهای مختلف، نقشه برداری و مساحی به کمک GPS، زنجیره تامین و توزیع و لجستیک فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی، اتوماسیون صنعتی، فناوری های مکان محور، کارت هوشمند سوخت، بلیت، گواهی نامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت شناسایی کارکنان از جمله محورهای مورد بحث در این کنگره ملی است.