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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

در دوران پساتحریم صورت می گیرد؛

نمایش توان علمی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد جهانی

نمایش توان علمی شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد جهانی

رئیس سندیکای شرکتهای دانش بنیان، دوره پسا برجام را فرصتی مناسب برای نمایش توان علمی شرکتهای دانش بنیان حوزه فناوری های نوین در اقتصاد جهانی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین کلاهی در کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی، با بیان اینکه در زمان تحریم‌های اقتصادی، توان علمی و فناوری داخلی متناسب با نیاز روز پیشرفت کرده است اظهار داشت: هم اکنون و با اجرای برجام و رفع تحریم ها فرصت ارائه و نمایش توان علمی و فناوری شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بدون استفاده از فناوری‌ها در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت ادامه داد: در بازه تحریم‌های اقتصادی، توان علمی و فناوری داخلی، بنا به نیاز روز، پیشرفت داشته و به فضاهای جدید راه پیدا کرده است. هم اکنون و در شـرایط نویـن کشـور باید بتوانیم در میدان نبردهـای اقتصـادی، به شرایط به دست آمده، وجهـه و اعتبـار تجـاری ببخشیم.

کلاهی با تاکید بر شناساندن محصــولات و خدمــات دانــش بنیــان به بازارهای جهانی ادامه داد: باید برای راهیابی به این بازار، محصولات خود را منطبق با کیفیــت قابــل قبــول، راه حــل هـای سـاده و قابـل اجـرا، هزینـه هـای مناسـب و راهکارهـای هوشـمند کنیم.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی با هدف شناساندن بازاری نو از نسل جدید فناوری های مرتبط با مکان یابی رادیویی نیز گفت: این کنگره با شعار «نسل هوشمند، کسب و کار هوشمند و قدرتمند با فناوری‌های پیشرفته» در جهت ارائه توان شرکتهای دانش بنیان کشور در به روز رسانی فناوری‌ها‌ی نوین برگزار شد.

به گزارش مهر، نخستین کنگره ملی شناسایی و مکان یابی رادیویی با حمایت معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت صنعت، مجمع تشکل های دانش بنیان و اتاق بازرگانی ایران و تهران و سندیکای مکان یابی رادیویی برگزار شد.

ارائه راهکارهای RFID و GPS در صنایع مختلف، بازگشت سرمایه در پروژه های اجرا شده در کشورهای مختلف، نقشه برداری و مساحی به کمک GPS، زنجیره تامین و توزیع و لجستیک فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی، اتوماسیون صنعتی، فناوری های مکان محور، کارت هوشمند سوخت، بلیت، گواهی نامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت شناسایی کارکنان از جمله محورهای مورد بحث در این کنگره ملی است.

کد مطلب 3028975

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