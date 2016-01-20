احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان نهاوند با یک هزار ۵۳۶ مترمربع مساحت بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت روستایی دارد که متوسط بارنگی در این شهرستان ۳۶۵ و ۵ دهم درصد است.

وی با بیان اینکه این امر سبب شده شهرستان نهاوند دارای خاک حاصلخیز و منابع آبی مناسبی باشد و مهد کشاورزی، دام‌پروری و شیلات استان همدان شود، اظهار داشت: در شهرستان نهاوند علاوه بر ۹۳ هزار هکتار اراضی که به‌صورت منابع طبیعی است، ۵۶ هزار هکتار اراضی به محصولات زارعی و ۱۲ هزار هکتار دیگر به محصولات باغی مثمر و غیر مثمر اختصاص‌یافته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند بابیان اینکه نهاوند بیش از ۸۰ درصد گشنیز کشور را تأمین می‌کند، گفت: مهم‌ترین محصولات زراعی و باغی نهاوند شامل گشنیز، کلزا، آفتابگردان و دربخش کشاورزی سیب، هلو، آلو و غیره است.

وی در ادامه بابیان اینکه کشاورزی موفق مستلزم وجود آب مناسب است، گفت: تاکنون با استفاده از اعتبارات دولتی ۲۰۲ کیلومتر کانال بتنی مزارع و باغات شهرستان احداث شده و افزون بر ۲۰۰ کیلومتر دیگر آن نیز توسط اداره فنی و مهندسی جهاد کشاورزی طراحی و با تخصیص سالانه اعتبارات موردنیاز آماده اجراشده است.

وی به ساماندهی نهر شعبان اشاره کرد و گفت: تاکنون برای هدر رفت کمتر آب در شبکه‌های فرعی متصل به نهر شعبان بیش از ۱۰۲ کیلومتر عملیات جدول‌کشی انجام شده است.

باقری اظهار داشت: روند این عملیات به علت کمبود تخصیص اعتبار موردنیاز در دو سال گذشته با کندی مواجه شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند ادامه داد: نهر «گبری» به طول ۹ هزار و ۱۲۰ متر توانایی آب دهی به ۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه را دارد.

باقری اظهارداشت: اجرای عملیات احداث کانال از سال ۱۳۹۱ در زمره پروژه‌های اجرایی شهرستان قرارگرفته اما متأسفانه از دو سال گذشته اعتباری برای این پروژه اختصاص نیافته است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند عنوان کرد: خوشبختانه در سال جاری ۱۷۵ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته‌شده که به‌محض تبادل موافقت‌نامه و عقد قرارداد عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی پیشرفت فیزیکی این نهر را تا به امروز دو هزار و ۶۰۰ متر خواند و اظهار داشت: نهر «راج» دومین نهر بزرگ شهرستان بعد از نهر شعبان و دارای ۱۲ کیلومتر طول است و قریب به ۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان را سیر آب می‌کند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی نهاوند اظهار داشت: مطالعات ساماندهی این نهر را مدیریت آب منطقه‌ای انجام داده و در حال حاضر نیز تحت نظارت آن‌ها در حال اجرا است.