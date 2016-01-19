به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر سهشنبه در آئین بهرهبرداری از ۱۷۰ دستگاه اتوبوس شهری یورو سه و چهار اصفهان با تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع) تمیزی و نظافت در اتوبوسها را امری ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: همانطور که به آلاینده بودن و یا آلاینده نبودن اتوبوسهای شهری توجه میشود باید به نظافت داخل اتوبوسهای نیز توجه شود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود نمیتوان از محیط زیست انتظار داشت که به تنهایی نسبت به حفظ محیط زیست توجه داشته باشد، ابراز داشت: فعالیتهای فعلی محیط زیست مبنای درستی ندارد و با توجه به اعتباری که این سازمان دارد فقط خاصیت بازدارندگی دارد و میتواند ظرفیتهای موجود را حفظ کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان کاشت درختها با برگهای پهن را اقدامی موثر در راستای کاهش آلایندههای شهر اصفهان ضروری دانست و ابراز داشت: باید با برنامهریزی دقیقی توسط سازمان محیط زیست، اداره جنگلداری و کشاورزی کمربند سبزی در خارج شهر اصفهان ایجاد شود.
طباطبائینژاد با تأکید به حاشیه سبز و درختکاری در محل ورودیهای شهر اصفهان و تزریق هوای پاک گفت: باید خودروهای فرسوده را از چرخه حمل و نقل خارج کرد و فضای سبز شهری را اصلاح و از آن مراقبت کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه شماره گذاری نشدن دوچرخهها و موتورسیکلتها امنیت استفاده از این وسایل حمل و نقلی را دچار مشکل کرده است، افزود: در گذشته اگر مردم به راحتی از دوچرخه استفاده میکردند به این دلیل بود که دوچرخهها دارای شماره بود و به راحتی می توانست مالکان آنها را شناخت.
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