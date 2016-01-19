جزئیات کاربرد لیزر پزشکی در درمان بیماری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج مشایخی در آستانه برگزاری کنگره تازه‌های لیزر پزشکی که ۷ بهمن ۹۴ در بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد، اظهار داشت: استفاده از لیزر را می‌توان در هر صنعتی از جمله پزشکی، حکاکی و نظامی مورد استفاده قرار داد ولی گاهی لیزر ابزار مستقیم بوده و گاهی در انجام برنامه‌ها غیرمستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: توسعه لیزر و سرعت زیادی در حال انجام است و این مسئله اهمیت ویژه برای هر کشوری داشته لذا ما نیز تلاش می‌کنیم این صنعت را بومی‌سازی کنیم چرا که لیزر صنعت استراتژی بوده و کاربردهای متنوعی دارد. از طرفی به دلیل درآمدزایی و استفاده‌های مختلف کشورهای دیگر دانش آن را و یا تجهیزاتش را در اختیار ما قرار نمی‌دهند.

مشایخی ادامه داد: مرکز علوم و فنون لیزر ایران به طور کلی در سه حوزه زیرساخت، برنامه تحقیقاتی و دانش لیزر فعالیت داشته که می‌توان گفت حوزه زیرساخت شامل تهیه و تأمین قطعات لیزر مانند مواد لیزر و اوپتیک است.

وی در رابطه با فعالیت‌های تحقیقاتی گفت: تهیه لیزرهای فاخر در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر به این موضوع هر چه بیشتر دست یابیم به سطوح استراتژیک می‌رسیم البته اکنون رتبه ایران از این نظر در منطقه بالا بوده و در جهان نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

معاون توسعه مرکز علمی علوم و فنون لیزر ایران ادامه داد: در زمینه دانش لیزر تلاش می‌کنیم خط تولید لیزر نیمه‌هادی را داشته باشیم البته خودمان دانش لیزر را در حال حاضر طراحی و بومی کرده‌ایم ولی هنوز جای زیادی برای تلاش دارد.

مشایخی از طراحی و ساخت ۷ دستگاه لیزر که در حوزه پزشکی قابل استفاده است خبر داد و اعلام کرد: قطعات کلیدی این دستگاه‌ها از زیرساخت‌های داخلی تهیه شده و مجوز استفاده از آن را اداره کل تجهیزات پزشکی کشور داده است.

وی افزود: این ۷ دستگاه دارای استاندارد بوده و در حوزه جراحی پروستات، شکستن سنگ کلیه،‌ پوست و دندانپزشکی کاربرد دارد. برخی از این دستگاه‌ها به طور مثال لیزر سنگ‌شکن در بیمارستان شهدای تجریش تهران مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون حدود هزار نفر از این دستگاه استفاده کردند.

معاون توسعه مرکز علمی علوم و فنون لیزر ایران تصریح کرد: برای تولید انبوه در حوزه تجهیزات لیزر نیاز به حمایت‌های بیشتر داریم تا با سرعت بالاتری حرکت کرده و به موفقیت‌های بزرگ دست یابیم.

مشایخی اظهار کرد: هزینه تحقیقات سنگین است و برای بومی‌سازی کامل نیاز به حمایت داریم.

وی با تأکید بر اینکه علم لیزر کاربردی‌تر از دانش هسته‌ای است، تصریح کرد: این مسئله اهمیت بسیار زیادی داشته و علیرغم اقدامات انجام گرفته در سطح مطلوب نیستیم و باید به ترازهای بالاتر دست یابیم.

معاون توسعه مرکز علمی علوم و فنون لیزر ایران در پایان گفت: تلاش می‌کنیم از طریق تعامل با دنیا به موفقیت‌های بیشتر دست یافته و در زمان کوتاه‌تری به نتایج مهم دست یابیم.