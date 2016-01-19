به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهروزیانفرد ظهر سهشنبه در نشست بررسی طرحهای ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد اجرای طرحهای مختلفی در شهرها و روستاهای استان هستیم.
وی با اشاره به روند ساخت و تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بوشهر به عنوان یکی از مهمترین طرحهای ورزشی استان، بیان کرد: این پروژه دارای پیشرفت ۷۶ درصدی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل و افتتاح فاز نخست این ورزشگاه تخصیص یافته است.
وی همچنین به روند ساخت و تکمیل استخر کوثر بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استخر کوثر بوشهر با تخصیص ۵۰ میلیارد ریال ساخته شده و پس از پنج سال تعطیلی در دهه مبارک فجر افتتاح و راهاندازی میشود.
بهروزیانفر به اجرای طرحهای امید اجتماعی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: توسعه ورزشهای همگانی و خانوادگی یکی از برنامههای مهم در طرح امید اجتماعی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اضافه کرد: در همین راستا شش ورزش همگانی از جمله کوهپیمایی خانوادگی، پیادهروی همگانی، دوچرخهسواری و بازیهای بومی محلی در سطح استان اجرا میشود.
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