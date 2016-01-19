افزایش همکاری های علمی ایران و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با برونه فوشه سفیر فرانسه در تهران دیدار کرده و راههای همکاری علمی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت .

در این دیدار فرهادی با اشاره به دیدار مهرماه خود با دبیر آموزش ملی فرانسه در ژاپن، خواستار گسترش همکاری‌های علمی و فناوری بین دو کشور شد و افزود: ما بعد از برجام انتظار داریم که روابط بین دو کشور گسترش بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: یادداشت تفاهمی آماده شده است که در سفر آینده رئیس جمهور به فرانسه، بین وزارت علوم ایران و فرانسه به امضا خواهد رسید.

وزیر علوم تاکید کرد: در این تفاهم نامه آمده است که کمیته‌ای به طور خاص برای پیگیری مفاد تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.

سفیر فرانسه نیز، متن آماده شده همکاری های علمی را بسیار موثر ارزیابی کرد و گفت : به نظر می رسد این تفاهم نامه همکاری، چارچوب همکاری های علمی ایران و فرانسه را در ۵ سال آینده فراهم کند.

برونه فوشه، ایران را یک کشور بزرگ با شهرت خوب دانشگاهی دانست و با اشاره به قابلیت‌های علمی کشور گفت: فرانسه نیز قابلیت‌های علمی زیادی دارد و من باور دارم که علاوه بر روابط سیاسی و تجاری دو کشور، روابط علمی نیز نتایج بسیار عالی به بار خواهد اورد.

سفیر فرانسه در ایران، پیوندهای دو کشور را در زمینه علم و فناوری درازمدت ارزیابی کرد و افزود: برای ایجاد رابطه های اساسی و پایدار بین دو کشور همه چیز مهیا است .

وزیر علوم تاکید کرد: هدف ما این نیست که در سطح حرف باقی بمانیم بلکه باید به طور جدی به عمل فکر کنیم و دامنه همکاری ها را به شرکت های دانش بنیان و پارک های علم وفناوری تعمیم دهیم.