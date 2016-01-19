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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

«فرانک والتر اشتانمایر»:

ایران نقش کلیدی برای ثبات منطقه دارد

ایران نقش کلیدی برای ثبات منطقه دارد

وزیر خارجه آلمان با تاکید بر نقش کلیدی ایران در برقراری ثبات در منطقه خواستار گفتگوی تهران و ریاض برای حل مشلات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانک والتر اشتانمایر» وزیر خارجه آلمان امروز با تاکید بر نقش مهم ایران در برقراری ثبات منطقه ای خواستار گفتگوی دو جانبه تهران و ریاض برای حل اختلافات فی مابین شد.

وی گفت: دو طرف در مرحله اول می توانند با گفتگو اوضاع را تحت کنترل بگیرند که این دستاورد بزرگی است.

اشتان مایر در عین حال تاکید کرد اختلافات بین ایران و عربستان به این زودی ها حل و فصل نخواهد شد.

گفته شده است وزیر خارجه آلمان قرار است برای گفت و گو با مقامات ایران و عربستان در راستای کاهش تنش بین دو کشور در ۲ فوریه به تهران و ریاض سفر کند.

کد مطلب 3028992
پیمان یزدانی

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