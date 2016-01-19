ایران نقش کلیدی برای ثبات منطقه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فرانک والتر اشتانمایر» وزیر خارجه آلمان امروز با تاکید بر نقش مهم ایران در برقراری ثبات منطقه ای خواستار گفتگوی دو جانبه تهران و ریاض برای حل اختلافات فی مابین شد.

وی گفت: دو طرف در مرحله اول می توانند با گفتگو اوضاع را تحت کنترل بگیرند که این دستاورد بزرگی است.

اشتان مایر در عین حال تاکید کرد اختلافات بین ایران و عربستان به این زودی ها حل و فصل نخواهد شد.

گفته شده است وزیر خارجه آلمان قرار است برای گفت و گو با مقامات ایران و عربستان در راستای کاهش تنش بین دو کشور در ۲ فوریه به تهران و ریاض سفر کند.