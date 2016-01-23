۱۴۵۷ نفر به خانواده تأمین اجتماعی نهاوند اضافه شد

غلامرضا بیات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جمعیت زیر پوشش تأمین اجتماعی شهرستان نهاوند ۴۵ هزار و ۷۸۰ نفر است که از این تعداد ۱۵ هزار و ۱۸۲ نفر بیمهشده اصلی محسوب و مابقی بیمهشدگان تبعی تلقی میشوند.
وی با بیان اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی نهاوند نیز جمعیتی حدود پنج هزار و ۳۷۴ نفر را از آن خود کرده اند، افزود: سازمان تأمین اجتماعی در امور جوانان نیز فعالیتهایی داشته و بیمهشدگانی که ازدواج کرده اند میانگین یک ماه حقوق دو سال آخر خود را بهعنوان هدیه بلاعوض ازدواج دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۵۲ نفر از بیمهشدگان اصلی مجردی که متاهل شده اند در شهرستان نهاوند پرداختشده که این تعداد نسبت به سال قبل ۱۱ نفر کاهش داشته است.
بیات بابیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از سالهای گذشته غیرفعال شده بود، گفت: در سال جاری و پس از بازرسی و محرز شدن فعالیت کارگران، ۴۵۰ نفر به سازمان تأمین اجتماعی پیوستند که بنا بر سهمیه نهاوند تا اسفندماه سال جاری توانایی جذب ۴۰۰ نفر دیگر برای پوشش و مزایای بیمه کارگری وجود دارد.
وی پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی را مستلزم پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران از سوی کارگاههای دولتی و غیردولتی عنوان کرد و گفت: متأسفانه شهرداری نهاوند از ارسال لیست حقوقی خود و کارکنانش و پرداخت بهموقع حق بیمه، خودداری میکند.
غلامرضا بیات بابیان اینکه در سایه تعامل ادارات باهم میتوان خدمتی شایسته به مردم ارائه کرد، گفت: ادارات و کارفرمایانی که زمان پرداخت حق بیمه آنها به تعویق افتاده و توان پرداخت آن را ندارند میتوانند با مراجعه به این سازمان نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام کنند.
بیات اظهار داشت: در سال آینده با توسعه زیرساختهای الکترونیکی سازمان تمامی دفترچههای بیمه به همراه پروندهها و سوابق بیمهشده در قالب یک کارت هوشمند در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد.
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