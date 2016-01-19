احداث ۴۴۰ بوستان روستایی با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری بریدی ظهر سه‌شنبه در نشست برنامه‌ریزی توسعه فضاهای ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها در سطح روستاها به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته زمین‌های چمن مصنوعی مینی‌فوتبال در همه روستاهای بالای یک‌هزار نفر جمعیت استان بوشهر احداث شد، اضافه کرد: امسال نیز این طرح در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت استان بوشهر اجرا می‌شود.

سرپرست بنیاد مسکن استان بوشهر از ساخت ۷۸ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستاهای استان خبر داد و بیان کرد: ۱۴۸ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این زمین‌های ورزشی تخصیص یافته است.

وی همچنین از ساخت ۴۴۰ بوستان روستایی در استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: ۳۰۰ میلیارد ریال برای اجرای بوستان روستایی در استان بوشهر اختصاص یافته است که محل این اعتبارات نیز ملی و استانی است.

حیدری از تخصیص ۴۰ درصد از اعتبارات ساخت زمین‌های ورزشی در روستاهای استان بوشهر خبر داد و گفت: ۷۰ درصد از زمین‌های ورزشی روستاهای مذکور تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهند رسید.