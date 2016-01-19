۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

مدیرکل هواشناسی مازندران:

رکورد دمای هوا در زمستان مازندران شکسته شد

ساری- مدیرکل هواشناسی مازندران دمای هوای روز سه‌شنبه را در ساری ۳۲ درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: رکورد دمای هوا در استان در یک سال اخیر شکسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از شکسته شدن رکورد دمای هوا در دی ما امسال خبر داد و افزود: به‌واسطه جریانات جنوبی که از روز گذشته در استان شکل‌گرفته و ما هم در اطلاعیه شماره ۲۳ این اداره کل آوردیم، دمای هوای امروز ساری به ۳۲ درجه سانتیگرا رسید.

وی افزود: این دما در این موقع از سال یک رکورد محسوب می‌شود چون حداکثر دمای دوره آماری ثبت‌شده در دی‌ماه ۲۶ درجه و درسال ۹۳ نیز حداکثر ثبت‌شده ۲۵ بوده است.

داداشی بیان داشت: همان‌طور که از قبل هم در پیش‌بینی‌های فصلی آورده بودیم زمستان امسال دمای هوا در حد نرمال و بالاتر از آن بود که برخلاف برخی نظرات غیر کارشناسانه برخی دستگاه‌ها مبنی بر زمستان سخت امسال بود.

