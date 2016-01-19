هدف سایپا کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله در نشست خبری این باشگاه با اظهار رضایت از عملکرد تیم سایپا در نیم فصل اول لیگ برتر اظهار داشت: در نیم فصل اول نتایج خوبی کسب کردیم و با جوان‌گرایی که داشتیم موفق شدیم نتایج قابل قبولی کسب کرده و در پایان فصل به رده های بالای جدول برسیم.

مدیرعامل باشگاه سایپا افزود: من از نتایجی که به دست آمده، راضی هستم و علی رغم اینکه شاید اختلاف سلیقه با سرمربی تیم داشتم، اما هدفمان موفقیت سایپا بوده است و توانسته ایم با همکاری یکدیگر بتوانیم در نیم فصل اول موفق باشیم.

رضایی در خصوص جذب بازیکنان مورد نظر سرمربی در نیم فصل دوم توضیح داد: ما چند بازیکن را مدنظر داشتیم که متاسفانه یا با مدیران باشگاه به توافق نرسیدیم یا آنها سرباز بودند و نتوانستیم آنها را به خدمت بگیریم. به عنوان نمونه می توانم از اسماعیل شریفات و علی حمودی یاد کنم که نتوانستیم آنها را در نیم فصل به خدمت بگیریم.

وی در خصوص وضعیت جواد نکونام نیز تصریح کرد: نکونام با ما قرارداد دارد و فقط چهار روز از ما مرخصی گرفت تا یک سفری داشته باشد، اما او در این چند روز به باشگاه العربی رفت و حتی در تست پزشکی شرکت کرد ولی در هر صورت او حتی اگر بخواهد با یک تیم اروپایی یا عربی قرارداد ببندد باید رضایت نامه اش را از سایپا بگیرد و ما در صورتی آن را خواهیم داد که برای باشگاه منفعت داشته باشد.

به دنبال جذب آندو هستیم

رضایی از جذب آندرانیک تیموریان صحبت کرد و گفت: صبح امروز با وی جلسه داشتیم و او مبلغ پیشنهادی اش را عنوان کرد و حالا باید بر سر مبلغ او با یکدیگر صحبت کنیم تا به توافق برسیم.

هدف سایپا کسب سهمیه آسیا است

مدیرعامل باشگاه سایپا هدف تیمش را در پایان این فصل کسب سهمیه آسیا و حضور در لیگ قهرمانان دانست و خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم تا بتوانیم در پایان فصل سهمیه آسیایی کسب کنیم و در لیگ قهرمانان حضور داشته باشیم.

از فصل نقل و انتقالات رضایت نداشتیم

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد تیمش در فصل نقل و انتقالات عنوان کرد: ما رضایت کامل از فصل نقل و انتقالات نداشتیم. متاسفانه خیلی از بازیکنان سرباز هستند و ما هر چه تلاش کردیم تا بتوانیم آنها را جذب کنیم، در این راه موفق نبودیم.

رضایی ادامه داد: بحث اصلی این روزهای فوتبال ما، بازیکنان سرباز هستند که بیشتر آنها در تیم های تراکتورسازی و ملوان حضور دارند و جذب آنها برای ما بسیار مشکل شده است.

مدیرعامل باشگاه سایپا تصریح کرد: این مشکل اساسی را باید فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ حل کنند و اجازه دهند تا تیم های دیگر نیز از این بازیکنان بهره ببرند. به عنوان نمونه باید بگویم به دنبال جذب یک بازیکن بودیم که وی صراحتا عنوان کرد تیمی که در آن بازی می کنم رضایت نامه ام را تا پایان فصل نقل و انتقالات نمی دهد تا من در همان تیم نظامی بمانم و این به اعتقاد ما کار ناپسندی است.

وی تاکید کرد: این کار مغایر با فرهنگ پهلوانی و قهرمانی است و نمی دانم آیا آنها از این کار لذت می برند ولی من از مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهم تا این مشکل را هر چه زودتر حل کرده تا تعادل در تیم ها برقرار شود.

گله از سازمان لیگ

رضایی در خصوص اعزام مدیران تیم های لیگ برتری توسط سازمان لیگ به ایتالیا نیز اظهار کرد: قرار بود چند وقت پیش این اتفاق بیفتد و مدیران تیم های لیگ برتری برای بازدید از اماکن ورزشی ایتالیا به این کشور سفر کنند، اما این اتفاق نیفتاد و بعد از رایزنی‌هایی که انجام گرفت قرار بود امشب عازم شویم که گویا وزارت ورزش با این سفر موافقت نکرده و ما اجازه رفتن به ایتالیا را نداریم.

مدیرعامل باشگاه سایپا در پایان اظهار امیدواری کرد که تیم سایپا بتواند با نتایج خوبی که در نیم فصل دوم به دست می آورد یکی از تیم های موفق این فصل فوتبال باشد.