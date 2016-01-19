اهداف سفر وزیر رژیم صهیونیستی به امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، کانال دوم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یووال اشتاینتز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته و تحت تدابیر شدید امنیتی به ابوظبی امارات رفته است تا منافع مشترک میان طرفین را مورد رایزنی قرار دهد.

در گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی آمده است که وزارت خارجه این رژیم به دنبال گشودن نمایندگی در ابوظبی و دیگر کشورهای عربی است اما اشتاینتز از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

این سفر مقام رژیم صهیونیستی یکماه پس از دیدار مدیر کل وزارت خارجه این رژیم از ابوظبی و برگزاری نشست درباره انرژی و امکان گشایش نمایندگی دیپلماتیک رژیم اسرائیل در ابوظبی صورت می گیرد.

در ماه نوامبر نیز رسانه های رژیم صهیونیستی از گشایش نمایندگی دیپلماتیک در امارات سخن گفته بودند.