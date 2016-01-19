هیئت بلندپایه اقتصادی ایتالیا به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آدولفو اورسو ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار قزوین و فعالان اقتصادی گفت: نظام تشکیلاتی ایتالیا به گونه ای است که استانها مستقل هستند به همین دلیل می توانیم با استان قزوین وارد مذاکره مستقیم و امضاء تفاهم نامه و کار اجرایی شویم.

وی افزود: بزودی یک هیئت بلند پایه اقتصادی و بازرگانی شامل ۸۰ نفر از نمایندگان عرصه های تولیدی و ۴۵ نفر از کارشناسان خبره به همراه وزرای تجارت خارجی، راه وزیرساخت ایتالیا به ایران سفر خواهند کرد که قزوین هم می تواند از این فرصت برای شناسایی سرمایه گذاران استفاده کند.

رایزن اقتصادی سفارت ایتالیا درایران بیان کرد: یک هیئت اقتصادی ایرانی نیزاردیبهشت ماه به شهر و نیز سفر خواهند کرد و جلساتی با کنفدراسیون اقتصادی این شهر خواهند داشت که از تجار استان شما دعوت می کنیم ضمن ارزیابی کارشناسی برای استفاده از این فرصت برنامه ریزی کنید.

اورسو تصریح کرد: کشور ایتالیا در صنایع کشاورزی و خوراک دام و طیور شاخص است و آمادگی داریم برای تولید محصولات مشترک و توسعه شبکه ریلی، فعالیتهای محیط زیست و تولید کمپوست از پسماندهای صنعتی و خانگی سر مایه گذاری کنیم.

رایزن اقتصادی ایتالیا در ایران بیان کرد: ایتالیا در صنعت پوشاک و نساجی، انرژی های نو، باد و زمین گرمایی و خورشیدی، مرمت وساخت ابنیه، هتل های زنجیره ای و فروشگاه و رستوران های بزرگ در کنار بزرگراهها و خودروسازی توان بالایی دارد که می تواند در استان قزوین هم از این ظرفیت استفاده شود.

وی یادآورشد: اگر بستر همکاری در استان قزوین فراهم شود آمادگی داریم با بسط روابط تجاری و بازرگانی کارهای مشترک سرمایه گذاری را در بخش های مختلف اجرایی کنیم.

مرتضی موسی خانی: دانشگاه آزاد آماده همکاری علمی و فرهنگی با ایتالیا است

در ادامه مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد سراسر کشور تحصیل می کنند که ۲۵ هزار دانشجو در واحد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مشغول تحصیلند که حدود یک پنجم جمعیت دانشگاهی استان است.

موسی خانی اظهارداشت:دانشگاه آزاداسلامی با ۴۰۰ شعبه در داخل و پنج شعبه در خارج ازکشور در رشته های فنی و مهندسی سرآمد است و در استان قزوین با ۱۳ هزار مترمربع فضای دانشگاهی و هشت آزمایشگاه هوش مصنوعی و رباتیک جایگاه خاصی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین بیان کرد: در ربات های خانگی، انسان نما، پرنده، زیر آبی، فوتبالیست، ساخت خودرو از توانمندی بالایی برخورداریم و دانشجویان این واحد تاکنون دو خودروی خورشیدی، دو خودروی الکتریکی، یک خودروی هیبریدی و دو موتورسیکلت برقی را طراحی و ساخته اند و دو محصول این دانشگاه نیز تجاری سازی شده است.

وی بیان کرد: یک مرکز شتاب دهنده نیزدردانشگاه راه اندازی و ۳۶ شرکت دانش بنیان هم در این مرکز فعال شده که محصولات این شرکت ها قابلیت جهانی شدن را دارد.

موسی خانی برای توسعه همکاری مشترک بین دانشگاه پروجا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اعلام آمادگی کرد.

در ادامه علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: بخش خصوصی آماده همکاری همه جانبه با هیئت های تجاری ایتالیاست.

کشاورز قاسمی تصریح کرد:برای اعزام هیئت بازرگانی به کشور ایتالیا و تولید محصولات مشترک که قابلیت صادرات به بازارهای جهانی را داشته باشد با سرمایه گذاران ایتالیایی آماده همکاری هستیم.

در ادامه تفاهم نامه همکاری بین ایتالیا و استان قزوین در سه بند توسط محمد علی قاسمی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین و آدولفو اورسو رایزن اقتصادی سفارت ایتالیا در ایران امضاء شد.

همکاری های مشترک در خدمات زیربنایی و صنایع، گردشگری، دانشگاهی، برندینگ محصولات مشترک، سرمایه گذاری در بخش های تجارت و گردشگری، در بندهای تفاهمنامه گنجانده شده است.

همچنین طرفین موظف شدند در مدت یک ماه پاسخ لازم را برای اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه اعلام کنند.