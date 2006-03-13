پيام ارتباطات درحد انتظار ظاهر نشد / با شناخت كامل به مصاف پيام رفتيم

ولادر پژوويچ سرمربي تيم فوتبال سرخ پوشان دلوار افزار تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: من ازهفته چهارم سكان هدايت تيم فوتبال سرخ پوشان را در دست گرفته ام وبه همين علت هنوزموفق نشده ام دربالا بردن جايگاه اين تيم نقش آنچناني داشته باشم.

وي در ادامه افزود: اگرهدايت اين تيم را از اول فصل برعهده داشتم، به طورحتم درحال حاضر جايگاه تيم سرخ پوشان دربالاي جدول رده بندي ليگ دسته اول ايران بود و با اين وجود بازهم تلاش خواهم كرد اين تيم را به رده هاي بالايي جدول برسانم.

پژوويچ تصريح كرد: هرچند پيام مشكلات زيادي داشته ودر پي آن تاكنون چندين مربي را تعويض نموده، ولي با توجه به جايگاه اين تيم در جدول، انتظار بازي به مراتب بهتري از اين تيم را داشتم.

وي در ادامه تاكيد كرد: ما از پيام شناخت كاملي داشتيم ومي دانستيم ازكجا به اين تيم ضربه وارد نماييم وبا توجه به همين عوامل موفق شده ايم با استفاده از موقعيتهاي ايجاد شده اين تيم را شكست دهيم.