انتخابات مظهر اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی عصر سه‌شنبه در مراسم جشن میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) افزود: انتخابات آبروی جمهوری اسلامی به انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور است. انتخابات مظهر ارادهٔ ملّی و نماد مردم‌سالاری اسلامی است.

وی بیان داشت: حماسه سیاسی یعنی حضور آگاهانه مردم درصحنه سیاست کشور و مدیریت کشور و نمونه بارزش همین حادثه انتخابات است و دشمنان امید دارند که انتخابات سرد باشد، تا بتوانند بگویند مردم به‌نظام اسلامی علاقه‌ای ندارند، یا دنبال انتخابات، فتنه به وجود بیاورند، لذا یکی از هدف‌های دشمنان در انتخابات این است که انتخابات بدون حضور پرشور و همگانی مردم برگزار شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: بر همین اساس انتخابات همیشه برای کشور ما و نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت بوده زیرا همیشه تعیین‌کننده است و همیشه نشانه یک حقیقتی در داخل کشور ما است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی چالوس به ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسگری (ع) پرداخت و گفت: این امام همام در راستای اصول مبین دین اسلامی تا سرحد شهادت ایستادگی کرد و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و فشارها در زندان‌ها، رسالت خود را به جهانیان ابلاغ فرمود.