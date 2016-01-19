سازمان لیگ حافظ منافع اداره مالیات شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری که امروز در باشگاه سایپا برگزار شد، با اظهار رضایت از عملکرد بازیکنانش در نیم فصل اول گفت: خوشحالم از اینکه توانستیم در نیم فصل اول نتایج خوبی کسب کنیم و بتوانیم خود را به بالای جدول رسانده و به دنبال این هستیم تا در نیم فصل دوم نیز با ارائه بازی های خوب به دنبال کسب سهمیه آسیایی باشیم و حضوری پر قدرت در لیگ قهرمانان داشته باشیم.

سرمربی سایپا در ادامه خاطرنشان کرد: حضور ۳ بازیکن سایپا در تیم ملی امید نشان می دهد که ما عملکرد موفقی داشته ایم و حضور این بازیکنان بر کار ما صحه می گذارد.

وی تاکید کرد: من خوشحالم که از سایپا ۳ بازیکن در تیم امید حضور دارد و آنها می توانند آینده سازان تیم ملی بزرگسالان هم باشند.

سرمربی سایپای تهران در پاسخ به این سوال که از عملکرد تیم خود راضی هستید یا خیر؟ گفت: تمامی تیم ها در نیم فصل دوران پر افت و خیزی را سپری کردند و ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و هر تیمی که می خواهد به موفقیت برسد، باید ۳ ضلع قوی داشته باشد که این این ضلع ها عبارتند از بازیکنان که همدل باشند، گروه مربی گری خوب و سوم گروه مدیریتی، هیئت مدیره و یک مدیر عامل که دلسوز باشند و با اتحادی که بین این ۳ ضلع برقرار می شود تیم می تواند نتیجه خوبی کسب کند.

وی تاکید کرد: در تمام دنیا وقتی یک تیم نتیجه نمی گیرد، مقصر اصلی مربی است و همه تنها مربی را می شناسند اما وقتی موفقیت به وجود می آید، نشان دهنده همدلی این سه ضلع است و خوشبختانه ما در نیم فصل اول توانستیم این موفقیت را به دست بیاوریم.

مجید جلالی در خصوص وضعیت سایپا در نقل و انتقالات نیز گفت: برای فصل نقل و انتقال بازیکن باید گونی پر از پول همراه داشته باشیم تا بتوانیم نفرات مورد نظرت را جذب کنی، اما باید بدانیم ۵۰ درصد کار فقط خود بازیکن است و ۵۰ درصد دیگر مسئولین باشگاه هستند که آیا اجازه می دهند آن بازیکن را به خدمت بگیرید یا خیر. ما به دنبال جذب ۴ بازیکن بودیم که متاسفانه در چند مورد آنها به توافق نرسیدیم و تنها توانستیم مهدی دغاغله را جذب کنیم.

جلالی در پاسخ به این سوال که اهداف شما برای باشگاه سایپا چیست؟ گفت: هدف اصلی من کسب سهمیه آسیایی است و همه تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بتوانیم در نیم فصل دوم نتایج قابل قبولی کسب کرده و موفق باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما باید تولید بازیکن باشد، بازیکنان جوانی که می توانند آینده سایپا را تضمین کنند و ما تا حدودی توانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم. شما می دانید که برخی از بازیکنان سایپا از تیم های جوانان و امید به بزرگسالان پیوسته اند.

وی تاکید کرد: ما حتی بازیکنی داریم که از جوانان مستقیماً به بزرگسالان آورده ایم و مستقیما شما در نیم فصل دوم او را خواهید دید و او مورد تحسین قرار خواهید داد.

مجید جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از لحاظ بودجه از بین ۱۶ تیم لیگ، چهاردهم هستیم و با همین ظرفیت و با تجربه هایمان توانستیم به رده های بالای جدول برسیم و این یک موفقیت بزرگ برای سایپا محسوب می شود و من امیدوارم که این روند در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

سرمربی سایپا در ادامه تاکید کرد: من اوایل خرداد سال ۹۳ به سایپا آمدم و با مدیرعامل قبلی باشگاه که جلسه داشتم به او گفتم که من کلنگ استفاده از جوانان را خواهم زد و دوست دارم که این نوار موفقیت را خودم قیچی کنم و مطمئنم مسئولین فعلی باشگاه سایپا چنین فضایی را به وجود خواهند آورد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته ما هفتم شدیم اما ۱۴ بازیکن جوان را به فوتبال کشور معرفی کردیم. اگرچه شاید امسال جوانان ما کمتر شده اند اما همچنان به دنبال این هستیم تا بتوانیم فوتبالیست های جوانی را به فوتبال کشور معرفی کنیم.

سرمربی سایپا در پاسخ به این سوال که آیا شما تشنه قهرمانی در پایان فصل هستید یا خیر؟ گفت: هر مربی آرزو دارد که قهرمان شود اما نه به هر طریق و شیوه ای. من نمی خواهم ذلیل قهرمانی بشوم و به خاطر اینکه جام را بالای سر ببرم دست به هر کاری بزنم زیرا به اعتقاد من عملکرد خوب، ماندگارتر از قهرمانی در پایان فصل است و برای مردم خاطره اش شیرین تر خواهد بود.

مجید جلالی در خصوص جدائی جوان نکونام از سایپا نیز گفت: هیچ وقت عادت نداشته ام بازیکنی را به زور در تیم خود نگهدارم و در خصوص رفتنش سخت گیری نمی کنم و اجازه می دهم که او به تصمیمی که گرفته پایبند باشد و کارش را انجام دهد. بنابراین نه تنها نکونام، بلکه سعی می کنم جلوی هیچ بازیکنی را که قصد جدایی داشته باشد را بگیرم.

سرمربی سایپا در خصوص ایراداتی که برخی کارشناسان از ترابی در سه بازی اخیری که وی برای تیم ملی امید انجام داده است، گرفته اند، گفت: ما با دو قشر مواجه هستیم. یکی دوستانمان هستند که اگر شاخصه شما ۱۰۰ باشد و ۱۰ درصد ایراد داشته باشید، آنها راجع به آن ۱۰ درصد صحبت می کنند و عده ای دیگر آن ده درصد را کنار گذاشته و تنها راجع به آن ۹۰ درصد صحبت می کنند. به اعتقاد من ترابی بازیکن جوانی است و ما باید از این جوانان مراقبت کنیم و به آنها بها بدهیم، نه اینکه آنها را مورد باد انتقاد بگیریم و اگر آنها ضعفی دارند باید با نقدی کارشناسانه ضعف های آنها را برطرف کرده و راه روشن را به آنها نشان دهیم و اجازه ندهیم که امسال ترابی ها به بیراهه بروند و نتوانند در فوتبال ما رشد کنند.

جلالی با انتقاد از بحث بازیکنان سرباز در برخی تیم ها نیز گفت: بحث بازیکنان سرباز به یک معضل بزرگ در فوتبال ما تبدیل شده است و به اعتقاد من مسئولین باید چاره ای بیندیشند و این مسئله را هر چه زودتر حل کنند. در فوتبال حرفه ای این مسائل دیگر وجود ندارد و این مباحث بر میگشته به دهه ۶۰ که ایران در حال جنگ بود و چنین فضایی قابل پیش بینی بود. آن هم در دورانی که ما یاد داریم مرحوم مصطفی داوودی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی و آب شناسان به عنوان مسئول فوتبال ایران در آن زمان متصدی امور بودند و من اعتقاد دارم این بحث سربازی که الان یکی از معضلات فوتبال کشور ماست مغایر با فوتبال حرفه ای است و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال باید نقش پررنگ تری در این زمینه داشته باشند.

مجید جلالی با انتقاد از عملکرد سازمان لیگ نیز گفت: چطور می شود که سازمان لیگ در ابتدای فصل از تیم ها تعهد می گیرد که تا مالیات خود را پرداخت نکنند، حق ثبت قرارداد ندارند، اما در این خصوص هیچ نظری نمی دهد؟ به اعتقاد من، سازمان لیگ بیشتر حافظ منافع اداره مالیات است تا منافع فوتبال و اینقدر که نگران پرداخت مالیات است، نگران وضعیت فوتبال نیست.

جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولین سازمان لیگ آنقدر که حساسیت بر روی پرداخت مالیات دارند به فکر این باشند که این بحث بازیکنان سرباز را هر چه زودتر حل کنند تا تیم های غیر نظامی و حتی خود بازیکنان از این قضیه متضرر نشوند.

سرمربی سایپای تهران در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که ما دیگر چنین معضلات و مشکلاتی نداشته باشیم و شاهد شکوفایی فوتبالمان در تمامی سطوح ملی باشیم.