ساری زیرساختهای تبدیل شدن به شهر هوشمند را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری عصر سه‌شنبه در جلسه هم‌اندیشی طرح جامع شهرستان هوشمند سازی که در سالن اجتماعات فرمانداری مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: شهر هوشمند طرح موفقی است که می‌تواند در توانمندسازی شهرموثر باشد.

وی بابیان این‌که کشورهایی که آی تی را به‌عنوان مبنای توسعه در نظر گرفته‌اند به همان اندازه در اقتصاد سرآمد بوده اند فزود: حوزه آی تی یک حوزه فرا رشته‌ای است که سایر حوزه‌ها را توانمند خواهد ساخت مثل بانکداری الکترونیک.

براری شهر هوشمند را طرح موفقی دانست که می‌تواند در توانمندسازی شهر مؤثر باشد و در ادامه افزود: باوجود این‌که در کشور شبکه کلان هوشمند شده، اگر شبکه‌های تولید هوشمند باشند متناسب با نیازها، انرژی تولید و مصرف و از هدر رفت این منابع جلوگیری می‌شود.

وی بابیان این‌که در حدود یک درصد برق کشور سرقت می‌شود که معادل دو میلیارد تومان ارزش آن است تصریح کرد: هوشمند نبودن منابع تولید انرژی باعث هدر رفت این منابع می‌شود.

معاون دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم‌ترین دغدغه دولت و ملت را اشتغال عنوان کرد و افزود: ورود به حوزه فن‌آوری، اشتغال، توسعه، کسب‌وکار و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد خواهد کرد.

براری تأکید کرد: بایدتلاش کنیم نیروهای استانی وارد این حوزه شوند و در غالب شهر هوشمند به مردم خدمات دهند و با توجه به سه مزیت خوب زیرساخت فن‌آوری، نیروی انسانی، وجود 19 دانشگاه و علاقه‌مندی و استقبال مردم ساری از حوزه فن‌آوری اطلاعات می‌توان در جهت توسعه، اشتغال و توسعه اقتصادی استان گام‌های خوبی برداشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ استان ابراز داشت: ظرفیت‌های شهرستان وقتی شناخته شوند، می‌توانیم فضا را برای حضور 100 درصدی بخش خصوصی فراهم کنم تا این بخش جان بگیرد و در بحث گردشگری با ارائه کلیپ‌های گردشگری و با ارائه خدمات رونق اقتصادی می‌توانیم ایجاد کنیم.

براری بابیان این‌که ساری زیرساخت‌های لازم برای تبدیل‌شدن به شهر هوشمند را دارد افزود: باید سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری جذب کنیم و با ورود آی تی به صنعت برق تلفات این بخش را کم کنیم هزینه‌ها را کاهش دهیم.

وی بابیان این‌که امروزه کارهای بانکی بر روی سیستم موبایل‌ها انجام می‌شود گفت: بانکداری الکترونیک شکل‌گرفته است و همه دستگاه‌ها نیز باید سعی کنند خدمات خود را بر روی موبایل‌ها ارائه دهند.

معاون دولت و مجلس استان‌های وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: با توجه به وجود پهنای باند وسیع در استان، دستگاه‌ها می‌توانند از این فضا کسب درآمد داشته باشند.