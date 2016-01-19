خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بسته خبری امروز نیز خبرهایی از آلودگی هوا در اصفهان، تولید ذرت زنگین در کرمان، خشک شدن تالای شورابیل در اردبیل و فراخوان طرح ملی تبریز را مرور می کنیم.

وعده‌های شور برای نجات«شورابیل»

تالاب شورابیل از زمانی که برچسب منطقه نمونه گردشگری به خود دید چشم به روزگار خوش بست و امروز به‌جای احیا، برای وجب وجب آن سود آفرینی مقطعی برنامه‌ریزی می‌شود.

طی هفته‌های گذشته پای مشاوران کانادایی برای احیای دریاچه شورابیل به اردبیل باز شده است. مشاورانی که با مجموعه عوامل شهرداری و استانداری اردبیل پشت درهای بسته جلسه گذاشتند و به خبرنگاران اجازه داده نشد در جلسه بررسی وضع و حال یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی شهر اردبیل حضور یابند.

ولی به هر حال هنوز که هنوز است کسی سر درنیاورده به کدام دلیل منطقی اقلیم شورابیل تغییر یافت. چه شد که آب آن را شیرین کردند و چه شد که چرخه‌های حیاتی آن به‌کل متحول شد و زیان آن‌هم در ابتدا به ساکنان پیرامون دریاچه رسید. در این شرایط محیط‌زیستی‌ها می‌گویند این تالاب در حال مرگ امروز به یک استخر ذخیره آب تنزل پیدا کرده است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل که احیای شورابیل را به مشاوران سپرده تا چاره‌ای بیندیشند این دیدگاه که شورابیل صرفاً یک استخر ذخیره آب باشد و حالت زینتی برای شهر محسوب شود را نمی‌پسندد. نگرانی سید رضا موسوی از آنجا آب می‌خورد که وی بیشتر از پیمانکاران حال و هوای شورابیل را می‌فهمد تا جایی که به خبرنگار مهر گفت: به‌جای نگاه تزئینی باید برای احیای تالاب اقدام شود.

دست نوازش مسئولان برسرغول‌های آلاینده اصفهان

درگذشته‌ای نه‌چندان دور از هر نقطه اصفهان که چشم بر شهر می‌گرداندی هوای اصفهان به‌اندازه‌ای زلال بود که همچون آیینه‌ای شفاف زیبایی‌های شهر را در چشمان گردشگران به تصویر می‌کشید. اما اکنون شرایطی را سپری می‌کنیم که نیلگونِ گنبدهای فیروزه‌ای و سرفرازی کوه صفه، در ابری از هوای خاکستری از دیده‌ها پنهان و شکوه ۳۳ پل و پل خواجو، آبی زاینده‌رود و پرواز باشکوه پرندگان در پهنه آبی آسمان به افسانه‌ فراموشی بدل شده است.

در این میان‌سال گذشته آلودگی هوای اصفهان به‌اندازه‌ای سنگین و خطرناک شد که با حکم دادستانی اداره محیط‌زیست اصفهان بخش مازوت سوز نیروگاه‌های اصفهان را تعطیل کرد و این امر به گفته کارشناسان تا حد زیادی در کاهش شدت آلودگی اصفهان مؤثر بوده است.

پرواز گلیمچه ۶۰۰۰ ساله به خاطره‌ها

نقش مایه‌های گلیمچه متکازین و فرش کلاردشت در سکوت و فراموشی هنرنمایی می‌کنند و نبض حیاتشان به نفس‌های زندگی‌بخش بازماندگان این هنر پرپیشنیه گره زده‌شده است. هنرهای دستی و سنتی فروانی در سال‌های گذشته در مازندران ازدست‌رفته و برخی از هنرها نیز متکی به وجود تنها بازماندگانش است، گلیمچه متکازین ازجمله هنرهای سنتی مازندران است که قدمتی شش‌هزارساله دارد و روستای متکازین بهشهر مهد این هنر سنتی است. گلیمچهٔ متکازین یکی از اصیل‌ترین بافته‌های مازندران است. طول گلیمچه روستای متکازین از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و عرض آن از ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر متغیر است و بافندگان برای داشتن گلیمچه ای با عرض بیشتر قطعات آن را از طول (پهلو) به هم می‌دوزند.

ایده‌ای که به جای رستوران‌ها راهی کارخانه‌های دام و طیور شد

چندی قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان از تولید ذرت با دانه‌های رنگارنگ داشت این خبر به همراه عکس‌های متعدد در فضاهای مجازی و نشریات صنعت آشپزی در کشورهای مختلف منتشر شد و جالب اینکه تقاضا برای این محصول به‌شدت افزایش یافت.

این نخستین باری بود که ذرت رنگارنگ تولید می‌شد و صنعت پرزرق‌وبرق آشپزی و رستوران‌های مطرح کشورهای مختلف برای تهیه این محصول صف کشیدند، زیبایی این محصول، ذرت را شبیه دانه‌های شیشه‌ای رنگارنگ و زیبایی کرده بود که هر لیست غذایی را در رستوران‌ها دارای جذابیت بیشتری می‌کرد.

اما حالا دریکی از روستاهای دورافتاده شهرستان تازه تأسیس ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان یک کشاورز خلاق توانسته است با تولید خلاقانه و نوآوری همین محصول را در دل کویر استان کرمان تولید کند.

لاشه دو قطعه دلفین در جزیره خارگ پیدا شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: لاشه دو قطعه دلفین در جزیره خارگ مشاهده شد. طی تحقیقات صورت گرفته از این دو قطعه دلفین مشخص شد که هر دو بر اثر ضربه‌هایی که توسط پروانه قایق یا کشتی به آنها وارد شده تلف شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهرگفت: سالانه تعدادی از این دلفین‌ها در اثر برخورد با کشتی‌ها و قایق‌ها از بین می‌روند.

دلشب از همه افراد جامعه خواست در حفظ و نگهداری انواع گونه ها، علی‌الخصوص گونه‌های آبزی، به‌ویژه دلفین‌ها، متعهدانه‌تر رفتار و کوشش کنند.

باز هم گرد و غبار در آبادان

داستان این گرد و غبار تمامی ندارد که.هر روز سال سر از یک جا در می آورد.هر چند به نظر نمی رسد کلا دست از سر خوزستانی ها برداشته باشد حالا هم که مدیر کل محیط زیست آبادان می گوید :۵۶ هزار هکتار اراضی آبادان به کانون‌های گرد و غبار تبدیل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان در خصوص منشاء این گرد و غبار‌ها تصریح کرد: تا پیش از سال ۹۳ منشاء بیش از ۸۵ درصد از ریزگرد‌ها خارج از مرزهای کشور به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق بود اما پس از آن بر اثر تداوم خشکسالی‌ها، افزایش بیابان زایی، سست شدن عناصر خاک و عدم پوشش گیاهی مورد نیاز به ویژه در استان خوزستان این وضعیت پر رنگ‌تر و شدید‌تر شد به نحوی که منجر به شکل گیری کانونهای گرد و غبار شد.

رکورد دمای هوا در زمستان مازندران شکسته شد

مدیرکل هواشناسی مازندران هم از شکسته شدن رکورد دمای هوا در دی ما امسال خبر داد و گفت : به‌واسطه جریانات جنوبی که از روز گذشته در استان شکل‌گرفته و ما هم در اطلاعیه شماره ۲۳ این اداره کل آوردیم، دمای هوای امروز ساری به ۳۲ درجه سانتیگرا رسید.این دما در این موقع از سال یک رکورد محسوب می‌شود چون حداکثر دمای دوره آماری ثبت‌شده در دی‌ماه ۲۶ درجه و درسال ۹۳ نیز حداکثر ثبت‌شده ۲۵ بوده است.

داداشی بیان داشت: همان‌طور که از قبل هم در پیش‌بینی‌های فصلی آورده بودیم زمستان امسال دمای هوا در حد نرمال و بالاتر از آن بود که برخلاف برخی نظرات غیر کارشناسانه برخی دستگاه‌ها مبنی بر زمستان سخت امسال بود.

فراخوان ملی برای طراحی نشان تبریز ۲۰۱۸ برگزار می شود

انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در ۲۰۱۸ موجب شده تا مسئولان دست اندرکار و مرتبط با این حوزه از هم اکنون اقدامات لازم را در خصوص آماده سازی این شهر برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر انجام دهند و برگزاری سومین نشست شورای سیاست گذاری گردشگری تبریز ۲۰۱۸ نیز با همین رویکرد صورت گرفت.

حال فرزین حق پرست مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری فراخوان ملی برای طراحی و انتخاب نشان تبریز ۲۰۱۸ خبر داده و گفته است: دبیرخانه شورا با طراحی سایت ویژه تبریز ۲۰۱۸، تعیین چارت شورای سیاست‌گذاری، شرکت در نمایشگاه گردشگری قشم، اتخاذ تدابیر لازم برای شرکت در چندین نمایشگاه بین المللی در داخل و خارج ایران درصدد معرفی جاذبه های تبریز به بهترین شیوه ممکن است.

دبیر شورای سیاست گذاری گردشگری تبریز ۲۰۱۸ با تاکید بر برندسازی مناسب با تلفیق نمادهای تاریخی و شهری در حوزه گردشگری تصریح کرده است: با توجه به اهمیت تاریخی منطقه شمال غرب کشور و پتانسیل های گردشگری آن، آماده‌سازی مسیرهای گردشگری منطقه با محوریت تبریز ۲۰۱۸ با همکاری استان‌های همجوار ضروری است و خوشبختانه مسیرهای گردشگری بین استانی در این خصوص طراحی و آماده‌سازی شده است.

محوری که به نفت سیاه نشست

تکرار حوادث برای نفتکش ها در محورهای جنوبی لرستان به داستانی تکراری تبدیل شده است، که پرده دیگری از این حادثه را دو دستگاه نفتکش در منطقه تنگه فنی شهرستان پلدختر رقم زدند.

ماجرا از این قرار است که یک دستگاه تانکر کشنده حامل مواد نفتی در گردنه تنگ فنی منطقه شکار صید ممنوع پلدختر ابتدا با یک دستگاه تانکر نفت کش دیگر و سپس با یک دستگاه تریلر حامل بار گچ صنعتی برخورد کرده و در اثر این حادثه رانندگی مواد نفتی تانکر در زمین جاری و آلودگی خاک منطقه، طبیعت و خسارات سنگین زیست محیطی را به دنبال داشته است.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر در این رابطه گفته است که عبور تانکرهای نفتکش برای شهرستان پلدختر به معضل جدی تبدیل شده و عبور روزانه ۸۰۰ دستگاه تریلر حامل مواد سوختی در جاده پلدختر - اندیمشک ضمن خسارت جدی به زیر ساخت های منطقه باعث آلودگی منابع آب و خاک شده است.