۶۰۴۹ دانش آموز در طرح حفظ قرآن کریم شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، طرح حفظ موضوعی قرآن کریم را یکی از طرحهای قرآنی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح از سال قبل در استان آغاز شده و در حال حاضر در ۵۲ آموزشگاه به صورت آزمایشی در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: ۵۹۱ نفر از دانش آموزان برگزیده این طرح در ۱۳ همایش استانی تجلیل شدند.

زارع پور با بیان اینکه طرح موضوعی حفظ قرآن کریم برای همه دوره ها از جمله دوره ابتدایی وجود دارد، اظهار داشت: دانش آموزان براساس کتاب هایی که برای این دوره ها طراحی شده، کار حفظ قرآن کریم را انجام می دهند.

وی افزود: در این طرح دانش آموزان دوره های ابتدایی ۲۰ آیه یعنی هر دو هفته یک آیه را حفظ می کنند و در دوره متوسطه نیز ۴۰ آیه حفظ می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این طرح در سطح مدارس آموزش و پرورش استان درحال اجراست، گفت: در سطح استان همه ساله مسابقاتی با عنوان قرآن، نماز و عترت برای دانش آموزان برگزار می شود که دانش آموزان استان در این مسابقات ۴۹ رتبه کشوری کسب کردند.

زارع پور یادآور شد: از طرف وزارت آموزش و پرورش سامانه ای برای ثبت نام طرح ملی حفظ قرآن کریم یا "طرح نور" طراحی شده و دانش آموزان و فرهنگیان علاقه مند که حافظ قران هستند، می توانند به این سامانه مراجعه و نام نویسی کنند.

وی اظهار داشت: حافظان قرآنی که در سامانه ثبت نام کرده اند، در یک آزمون هماهنگی استانی شرکت کرده و در صورت کسب امتیاز ۱۴به بالا برگزیده شناخته می شوند.

زارع پور اعتبار برگزاری این مسابقات در سال گذشته را بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این مسابقات در چهار مرحله آموزشگاه، شهرستان، منطقه و استان برگزارشد.