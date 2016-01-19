دادستان سبزوار بابت عبور رسانه ها از خطوط قرمز هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر؛ سید محمد حسینی ظهر سه شنبه طی نشستی با خبرنگاران در محل دادگستری اظهار کرد: متاسفانه در پاره ای از مواقع عده ای از خبرنگاران باعبور از برخی موازین قانونی بر اثر ناآگاهی از حقوق خصوصی و عمومی مشکلاتی را برای شهروندان و یا نهادهای دولتی و اجرایی ایجاد می کنند.

وی گفت: خبرنگاران باید با رعایت اصل ضرورت و مصون ماندن حیثیت افراد اقدام به انتشار اخبار کنند نه اینکه به اسم خبرنگاری که گفته می شود مطبوعات آزاد هستند نقص قانون کنند و از خط قرمز ها عبور کنند.

وی تصریح کرد: این دغدغه مدیران دستگاه ها است و در جلسات متعدد نیز به کررات اشاره کرده اند که برخی خبرنگاران بدون هماهنگی با آن ها صحبت هایی را در قالب خبر بر خروجی ها انعکاس می دهند که به دور از اخلاق حرفه ای است.

حسینی با تاکید بر اینکه قلمی که به رسم امانت در اختیار خبرنگاران است باید به سمتی بچرخد که حقوقی از حق الناس و حق الله را تضعیف نسازد اظهار کرد: عملکرد برخی از اصحاب قلم در شهرستان نشان می دهد که مطلبی که وجود خارجی ندارد و خبرنگار از صحت و سقم آن بی اطلاع است صرفاً بر مبنای اینکه بر خروجی قرار گیرد منتشر می شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن تبلیغات رسمی داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس گفت: این انتظار مجموعه شهرستان است که در این مقطع زمانی خاص خبرنگاران از قلم دیجیتالی خود صیانت کنند تا نظام اسلامی این پروسه خطیر و ارزشمند انتخابات را با حداقل عوارض به پایان رساند.

دادستان عمومی و انقلاب سبزوار با بیان اینکه آبروی مومن از حفظ و حراست خانه خدا واجب تر است افزود: این مطلب نشان می دهد که در هر کسوت و سمتی که باشیم نسبت به حفظ آبروی افراد مسئولیم.

حسینی ادامه داد:در قانون اعلام شده هر کسی رفتاری یا بیان مطلبی داشته باشد که به نوعی هتک حرمت و یا به تهدیدی برای حیثیت فرد دیگر باشد برابر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجرم است و برای متخلف مجازات مالی یا بدنی تعیین شده است.

وی ادامه داد: طبق قانون مطبوعات همه خبرنگاران ملزم به رعایت مبانی اسلامی، حفظ و صیانت از آبروی افراد هستند مطبوعات آزاد هستند اما نمی توانند نقض قانون کنند.

حسینی با اشاره به خطیر بودن وظیفه خبرنگاران اظهار کرد: اصحاب قلم باید صداقت وامانت داری را در درج مطالب، سرلوحه کار خود قرار دهند اگر این صراحت و بلاغت به درستی انجام شود هم به وظیفه عمل می شود و هم خداوند را خرسند کردهد ایم.