عملیات ارتش ترکیه علیه پ ک ک در یک شهر کردنشین پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه پایان عملیات ارتش ترکیه علیه گروه پ ک ک در یکی از شهرهای اصلی کردنشین درشرق این کشور را اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، داود اوغلو در جریان دیدار خود از لندن اعلام کرد که عملیات ضد تروریسم ارتش ترکیه در شهر سیلوپی در استان شینارک در نزدیکی مرز عراق با موفقیت به پایان رسید.

با اینحال عملیات ارتش ترکیه در دو شهر دیگر بزرگ کردی این کشور ادامه دارد.

گفتنی است عملیات ارتش ترکیه در این شهرها با اعتراضات گسترده داخلی و خارجی همراه بود است.