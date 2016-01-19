افتتاح پل مکمل شهید سلطانی در دهه فجر امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ورزشی محلات کرج که عصر امروز سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: روز گذشته بازدیدی از روند اجرای این پروژه مهم داشتیم و از نزدیک در جریان فعالیت ها قرار گرفتیم.

وی افزود: با توجه به اجرای مرحله نهایی و کارآسفالت پل امیدوارم این پروژه عمرانی در دهه فجر امسال و همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهره برداری برسد.

شهردار کرج با بیان اینکه با تلاش مدیریت شهری و حمایت های استان کرج به یک کارگاه عمرانی مبدل شده است، گفت: در روزهایی که محدودیت اعتبارات ومشکلات اقتصادی کشور را با مشکلاتی روبرو کرده است کلانشهر کرج در جای جای خود شاهد اجرای پروژه های عمرانی است.

ترکاشوند با اشاره به افتتاح دو تقاطع غیر همسطح شهدای حصارک و شهدای پلیس در ماه های گذشته گفت: این پروژه ها با تلاش شبانه روزی خادمان مردم در مدیریت شهری و با حضور مسئولان عالی رتبه کشور به بهره برداری رسید و امیدوارم در ادامه نیز دیگر طرح های عمرانی کرج در زمان مشخص شده و طبق زمان بندی به بهره برداری برسد.

وی ازتدوین برنامه ۵ ساله و ۲۰ ساله شهر کرج خبرداد و گفت: در این برنامه نیازهای شهر کرج در ابعاد مختلف به دقت دیده شده است و حوزه فرهنگی و ورزشی نیز سهمی ویژه در آن دارد.

ترکاشوند تصریح کرد: نگاه اعضای شورای شهر کرج به موضوع ورزش و توسعه ورزش شهروندی بسیار کاربردی و امیدوار کننده است و ما این امید را داریم تا در سال های آینده برنامه های خوبی را در حوزه ورزش اجرا کنیم.

شهردار کرج با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره ورزشی محلات کرج گفت: این جشنواره هر ساله با مشارکت بیشتری از شهروندان برگزار می شود و تلاش مجریان این است تا هرساله طیف بیشتری از مردم را جذب خود کند.

ترکاشوند در پایان با تاکید بر اینکه رونق ورزش و توجه اقشار مختلف مردم به فعالیت های ورزشی سلامت و نشاط جامعه را به دنبال دارد گفت: هزینه پیشگیری به مراتب از درمان کمتر است و ما می توانیم با ورزش این مهم را محقق کنیم.