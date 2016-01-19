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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۶

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از کمپ حکیمیه بازدید می‌کند/نامه به قالیباف

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از کمپ حکیمیه بازدید می‌کند/نامه به قالیباف

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود کمیسیون متبوعش به پرونده کمپ حکیمیه و بازدید از این کمپ در روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکایت اهالی حکیمیه تهران پیرامون راه‌اندازی مرکز(کمپ) در این محله، گفت: اهالی حکیمیه مدتی پیش شکایتی پیرامون راه‌اندازی مرکز به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کردند.

پورمختار با اشاره به نامه نگاری با شهردار تهران گفت: پس از این اقدام بنده با قالیباف تلفنی صحبت کردم که وی عنوان کرد این مرکز مربوط به ترک اعتیاد نیست، بلکه مرکز مهارت آموزی است.

وی گفت: همچنین نامه‌ای از کمیسیون به شهردار تهران درباره مرکز حکیمیه نوشته شد و در آن نامه خواستار شدیم به موضوع این مرکز رسیدگی و پاسخ آن به کمیسیون ارسال شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: امیدواریم طبق گفته قالیباف موضوع همان باشد که وی اشاره کرده، یعنی مرکز مهارت آموزی، نه ترک اعتیاد.

پورمختار با بیان اینکه توقع ما این است که نگاه به معتاد مجرمانه نباشد و آنها بیمار تلقی شوند، گفت: با این حال این بیماران باید در مکان‌های خاص نگهداری شوند تا بهبودی حاصل شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی همچنین اعلام کرد که در روزهای آتی از این مرکز بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 3029061
سیامک صدیقی

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