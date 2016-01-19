آماده همکاری های دوجانبه اقتصادی با جمهوری چک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده عصر سه شنبه، بیست و نهم دی ماه جاری در نشست مشترک با تجار و صنعتگران آذربایجان شرقی و هیئتی از جهموری چک که شامل سرمایه گذاران و صاحبان صنایع، تجار و فعالان اقتصادی و وزیر صنعت و تجارت این کشور بود، ضمن اشاره به جایگاه و پتانسیل های صنعتی، توریسم درمانی، گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: ما در راستای همکاری و سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران خارجی، تمام قوانین و شرایط لازم برای تجارت با کشورها و سرمایه گذاران خارجی را تامین کرده ایم و در این زمینه از طریق بیمه های معتبر در تمامی مسائل، ضمانت نامه های لازم را فراهم نموده ایم.

وی در این راستا ادامه داد: ما اعتقاد داریم که به جهت نزدیکی صنایع این استان با صنایع کشور چک می توانیم زمینه های متعددی برای سرمایه گذاری مشترک با این کشور را داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه آذربایجان شرقی را یک منطقه بزرگ دانشگاهی، توریستی، علمی و صنعتی معرفی کرد و گفت: آذربایجان با داشتن بزرگ ترین معادن مس، طلا و خاک های صنعتی، امکانات و پتانسیل های بزرگ در زمینه های توریستی و جهانگردی، توریسم درمانی، بناهای تاریخی و صنایع متعدد در زمینه های قطعه سازی، چرم و لوازم خانگی، راه و ساختمان، تجهیزات ساختمانی، کاشی، سرامیک، صنایع آلومینوم، شیشه و ظرفیت های منطقه آزاد ارس، ۶هزار صنعت کوچک وبزرگ، پتانسیل های بالایی برای سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دوست و سرمایه گذاران خارجی دارد.

وی در ادامه همین بحث با تکیه بر صادرات غیرنفتی و جایگاه جهانی فرش دستبافت تبریز، موقعیت جفرافیایی استان و شرایط استراتژیکی خاص کشور در منطقه، هم مرزی با عراق، ترکیه، آذربایجان، گرجستان؛ با بیان اینکه ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور از آذربایجان شرقی بوده و این استان بزرگ ترین مرکز تولید فرش نفیس تبریز است.

حسن زاده در این راستا ضمن اشاره به معافیت های ۱۰ تا ۲۰ ساله برای سرمایه گذاران خارجی و رابطه نزدیک فنی و بنیانی ایران با چک و اعلام آمادگی برای علاقه مندان و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش خصوصی این استان ادامه داد: ما اعتقاد داریم به لحاظ رابطه نزدیک دیرینه با چک می توانیم در زمینه های دانش فنی، بنیانی و پایه ای، خودروسازی، شیشه، کریستال، صنایع مس، آلومینیوم، صنایع الکترونیکی و فن آوری مشارکت و همکاری کرده و با صلح و دوستی با این کشور و دیگر کشورهای دوست برای رفاه هم نوعان خود تلاش کنیم.