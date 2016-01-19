مشارکت حداکثری تابع دومقوله سلامت و رقابت در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران مسئولیت سلامت در برگزاری انتخابات را وظیفه دولت و وزارت کشور عنوان کرد و افزود: ایجاد رقابت در انتخابات علاوه بر دولت و وزارت کشور نیازمند همراهی و همکاری سایر بخشها از جمله شورای محترم نگهبان و هیئت نظارت می باشد.

وی اظهار داشت: آنها ضمن آنکه مواظب هستند افراد ناصالح وارد انتخابات نشوند، نباید خدای ناکرده مانع ورود افراد صالح به این عرصه شوند و باید در ارزیابیها و تعیین صلاحیت ها به نحوی عمل شود که تمامی سلیقه ها حضور داشته و مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

خادمی افزود: در اکثر موارد نیروهای شاخص در استان از طریق بند سه رد صلاحیت شده اند که به نظر می رسد مطابق آیین نامه اجرایی قانون، اثبات وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه از طریق اعلام ابراز خود فرد، امکان پذیر باشد.

استاندار یادآور شد: در صورت عدم ورود چهره های شاخصی که فعلا تایید صلاحیت نشده اند به عرصه انتخابات، ممکن است فضای انتخابات به سمت رقابت های قومی و منطقه ای سوق داده شود و رقابت سیاسی جای خود را به این رقابتها بدهد که برای توسعه استان خطرناک خواهد بود.

خادمی با اشاره به نحوه اعتراض کاندیداها تاکید کرد: افراد رد صلاحیت شده صرفا از طریق روشهای قانونی اعتراضات خود را به مجاری ذیربط از جمله شورای محترم نگهبان اعلام کنن افزود: امیدواریم اعضای محترم هیئت نظارت و شورای محترم نگهبان همکاری لازم را داشته باشند و انشاءالله با تایید صلاحیت این افراد که اغلب از دلسوختگان انقلاب اسلامی و دارای سوابق خوبی نیز هستند، به رقابت انتخابات کمک کنند.

وی در پایان با اشاره به نحوه اعتراض کاندیداها تاکید کرد: افراد رد صلاحیت شده صرفا از طریق روشهای قانونی اعتراضات خود را به مجاری ذیربط از جمله شورای محترم نگهبان اعلام کنند.