به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با وضعیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب عصر امروز سه‌شنبه ۲۹ در سرای اهل قلم برگزار شد.

صالحی در این نشست خبری با اشاره به ترکیب امسال شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب گفت: گروه اول از حاضران در این شورا امسال از مدیران فرهنگی بودند که کار حرفه ای در زمنیه کتاب کرده بودند و در این خصوص صاحب‌نظر بودند. آقایان فیروزان، صالحی امیری و اشعری با چنین نگاهی انتخاب شدند. در گروه دوم تشکل‌های نشر وارد شورا شدند که حضور آنها نسبت به سال قبل دو تفاوت عمده داشت. نخست اینکه امسال بر خلاف پارسال سه نماینده از آنها در ترکیب شورا حضور داشتند که شامل نمایندگان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، تعاونی ناشران آشنا و مجمع ناشران انقلاب اسلامی می‌شود و دیگر اینکه انتخاب نماینده آنها امسال با انتخاب خود آنها و نه انتصاب ما بود. گروه سوم نیز به اعتبار فعالیت تخصصی به شورا وارد شدند. آقای سید محمد بهشتی با توجه به نگاه و دغدغه فرهنگی هنری و برای توجه به مسئله زیبایی‌شناسی نمایشگاه و آقای رضا امیرخانی به اعتبار نویسنده پرمخاطب بودن به شورا آمدند و در کنار سایر دوستان و مدیران وزارت ارشاد در شورا قرار گرفتند.

وی افزود: شورا تا پایان آذر هفت جلسه برگزار کرد که حاصلش تصویب ۱۷ سیاست از جمله اینکه همه ارکان و کنش‌گران صنعت نشر در نمایشگاه حاضر باشند و این رویداد ناشرمحور نشود، پردازش داده‌ها و اطلاعات نمایشگاه در خدمت صنعت نشر درآید، از نشر دیجیتال و صورت‌های جدید کتاب حمایت شود. به هویت بصری و زیباشناسی نمایشگاه توجه ویژه شود و از ظرفیت‌های نمایشگاه برای ترویج کتاب و کتابخوانی بیشتر استفاده شود. به همین تناسب ما ۳۷ اقدام را تصویب کردیم. نخست در حوزه دیپلماسی فرهنگی و بین‌المللی تر کردن نمایشگاه که منجر به مهمانی ویژه روسیه در نمایشگاه سال بعد و اختصاص غرفه ویژه به ایتالیا شد که مهمان ویژه سال ۹۶ ما خواهد بود. همچنین از نمایشگاه‌ها و نویسندگان برتر دنیا دعوت کردیم تا به نمایشگاه ما بیایند و در کنار آن سعی کردیم از زبان دوم در محیط نمایشگاهی استفاده و آنجا را به مکانی بین المللی تبدیل کنیم.

صالحی همچنین از موضوعاتی چون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اهل قلم، فعال سازی ارتباط میان نویسندگان و مخاطبان، ایجاد مکانی ویژه برای عرضه ابتکارات عرصه نشر، توجه به توزیع‌کنندگان بدون اجازه فروش به آنها، حضور صنایع جانبی نشر در نمایشگاه و توجه به تولید کتاب دیجیتال در تخصیص متراژ غرفه ها در کنار تقویت وجه نمایشگاهی و متمرکز نشدن در حوزه فروشگاهی و توجه خاص به گروه‌های ترویج کتابخوانی و نیز اختصاص فضایی ویژه برای خرید و فروش رایت داخلی کتاب را از مصوبات شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب نامید که برای اجرا به شورای برنامه ریزی ابلاغ شد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به موضوع تفویض برگزاری نمایشگاه به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: کمیته ناشران داخلی، امور بین‌الملل، فرهنگی، اطلاع رسانی و روابط عمومی به جز ستاد خبری به تشکل‌ها واگذار شده است. همچنین در امور مربوط به گمرک، کمیسیون مقررات و آئین‌نامه‌ها نیز تشکل‌ها حضور دارند و برای نخستین بار در کمیسیون معاملات نیز سه نماینده از تشکل‌ها با حق رأی حضور خواهند داشت.