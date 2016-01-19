به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در دیدار با نواز شریف نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده است، با بیان اینکه مسائل امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان همواره یکی از دغدغه‌های مشترک دو کشور بوده است، تصریح کرد: حل این مسائل نیازمند توجه و تلاش هرچه بیشتر است و لازم است دو کشور هماهنگی و همکاری بیشتری در این زمینه انجام دهند.

وی از ابراز لطف و تبریک نواز شریف به خاطر برداشته شدن تحریم های ایران قدردانی کرد و گفت: در دوران تحریم فشارهای سنگینی به ملت ایران وارد شد که ملت ما با صبوری بر همه مشکلات پیروز شد و خوشبختانه امروز این تحریم‌ها از پیش روی ما برداشته شده است.

معاون اول رئیس جمهور یکی از مهم‌ترین اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی بیان کرد و افزود: پاکستان به دلیل همبستگی و پیوندهای عمیق فرهنگی با ایران، از اولویت خاصی در این زمینه برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد در دوران پساتحریم روابط میان تهران و اسلام آباد در همه زمینه ها از جمله در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش پیدا کند.

جهانگیری با تاکید بر لزوم توسعه همکاری های بانکی میان دو کشور خاطرنشان کرد: امروز با لغو تحریم ها، فرصت مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری های بانکی فی‌مابین فراهم شده است.

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم برگزاری هر چه سریع‌تر کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور تاکید کرد و گفت: پس از لغو تحریم ها برگزاری این کمیسیون می‌تواند نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین ایفا کند.

وی پروژه مشترک خط لوله انتقال گاز به پاکستان و نیز همکاری مشترک برای تولید برق را از جمله زمینه های توسعه همکاری های دو کشور برشمرد و افزود: لازم است برای افزایش رفت و آمدها و توسعه همکاری ها، تعداد پروازها میان پایتخت های دو کشور بر اساس توافقنامه قبلی که میان دو کشور بسته شده است، بیشتر شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت مقابله با گروه های تکفیری و افراطی در منطقه خاطرنشان کرد: فعالیت گروه های تروریستی یکی از دغدغه های جدی برای دو کشور است که باید با همکاری یکدیگر با اقدامات تروریستی آنها مقابله کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره معتقد بوده است که پاکستان بخشی از راه حل مسائل افغانستان است و ایجاب می‌کند مقامات ذی‌ربط دو کشور در این خصوص مذاکره کنند تا برای حل مسائل افغانستان راه حل مناسبی پیدا شود.

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری مسائل و مشکلات جهان اسلام در مقطع فعلی، به قتل عام و کشته شدن مردم مسلمان سوریه، عراق و یمن اشاره و تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی از اتحاد و یکپارچگی کافی برخوردار باشند و به این مسائل عکس‌العمل مناسب نشان دهند، می توانند چهره مناسبی از اسلام ترسیم و از اتفاقات ناگوار جهان اسلام جلوگیری کنند.

نواز شریف: هدایت‌های داهیانه رهبری ایران در پیشبرد مذاکرات هسته ای تحسین‌برانگیز است

بر اساس این گزارش، نخست وزیر پاکستان نیز با تبریک برداشته شدن تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: هدایت‌های داهیانه رهبری ایران در پیشبرد مذاکرات هسته ای تحسین برانگیز است و نقش وزیر امور خارجه ایران نیز نقشی هوشمندانه بود و امروز همه دنیا به برتری و قدرت ایران در این مذاکرات اذعان می کنند.

نواز شریف با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های فراوانی برای رشد و توسعه برخوردار است، افزود: اسلام آباد آمادگی دارد همکاری های خود را در زمینه های مختلف از جمله در حوزه انرژی و تولید برق با تهران افزایش دهد.

نخست وزیر پاکستان، ایران را خانه دوم خود توصیف کرد و گفت: ایران کشور دوست و برادر برای پاکستان محسوب می شود و سفر به این کشور برای من مایه افتخار است.

وی افزود: امروز اتحاد و همبستگی میان کشورهای اسلامی بیش از هر زمان دیگری لازم است و در این میان ایران نقش مهمی در حل مشکلات جهان اسلام دارد.

نخست وزیر پاکستان همچنین به مسائل امنیتی در مرزهای مشترک دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است مقامات نظامی و امنیتی دو کشور نشست مشترکی برگزار کنند و به راهکارهای مناسبی در جهت پیشگیری از اینگونه مسائل در مرزهای دو کشور برسیم.

وی گفت: در اولین فرصت دستور لازم را به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پاکستان برای آغاز همکاری های بین بانکی میان دو کشور صادر خواهم کرد.

نواز شریف با تاکید براینکه پاکستان طرفدار برقراری صلح در افغانستان است، افزود: پاکستان آمادگی دارد همکاری های لازم را با دولت افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار انجام دهد.