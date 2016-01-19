موانع و مشکلات پتروشیمی ایلام حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری عصر سه شنبه در جلسه ای که با حضور مدیران و معاونین شرکت پتروشیمی ایلام برای بررسی نحوه رفع موانع و مشکلات این واحد بزرگ برگزار شد، گفت: تاکنون مشکلات متعدد بر سد راه برخی تولید کنندگان استان برداشته شده و تلاش داریم در قالب کارگروه رقع موانع تولید استان، موانع و مشکلات پتروشیمی ایلام را نیز در دستور کار قرار دهیم.

وی بیان داشت: همانطوری که همه ما می دانیم در استان آنچه که امروز به دغدغه اصلی خانواده ها، همه دلسوزان و مسئولان ارشد تبدیل شده، مشکلات بیکاری و نبود فرصت های شغلی است، بنابراین برخی افراد بدون توجه به این چالش ها و مشکلات اجتماعی جامعه، با اتخاذ تصمیمات و رفتارهایی ناشیانه در صدد آسیب رساندن به همین حداقل های موجود هستند که باید برای عبور از این مرحله چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.

نصیری عنوان کرد: انتظارات و توقعات غیر کارشناسی از واحدهای بزرگی مانند پتروشیمی، پالایشگاه گاز، صنایع سیمان و .... آنچنان بالا است که موجب افزایش هزینه های تولید شده و در بلند مدت باعث غیر اقتصادی شدن این پروژه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام اظهار داشت: برداشتن موانع تولید و حمایت از صنعت داخل عزم همگانی و همکاری همه سازمان های مرتبط را می طلبد.