به گزارش خبرنگار مهر، حسن یحیوی عصر سهشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان هریس، با طرح موضوع وضعیت بهداشتی روستاها و بهسازی زیرساختها در این حوزه، اظهار داشت: دسترسی روستاییان به سرویسهای بهداشتی، دفن بهداشتی زباله همچنین دفن فضولات حیوانی را ملاک قرار داده تا بر اساس آن سلامت محیط روستایی را برای زیستگاههای مناسب تبدیل کنیم که در این زمینه بایستی دهیاران جدیت لازم را به عملآورند.
یحیوی از جمعآوری نشدن سگهای ولگرد که امنیت و سلامتی افراد جامعه را به خطر انداخته از شهرداریها انتقاد کرده و خواستار برخورد جدی با این موضوع و جمعآوری سگهای ولگرد توسط عوامل شهرداریها شد.
وی همچنین توصیههای بهداشتی و کلرزنی آب در روستاها و همچنین بازدید از کشتارگاه هریس و برداشت شش ماه یکبار آزمایش میکروبی و در مورد برخورد جدی با ماشینهای تخلیه چاه و همکاری شهرداریهای شهرستان هریس با اداره راه و شهرسازی در مورد دفع زبالههای سطح معابر و جادهها را خواستار شد.
فرماندار شهرستان هریس خواستار برخورد با واحدهایی که بهداشت را رعایت نکند شد و گفت: در صورت بازدید بازرسان شبکه بهداشت و وجود تخلف بهداشتی واحدهای صنفی، بلافاصله برخورد جدی خواهد شد وان واحد پلمپ خواهد شد.
یحیوی در خصوص وضعیت نامناسب لولههای آب شرب تعدادی از روستاها نیز اشاره کرد و گفت: برخی از روستاها که لولههای آب شرب آنها مورددار است و احتمال آلوده شدن آنها زیاد است باید تدبیری اتخاذ شود و این مشکل حل شود در غیر این صورت با مشکل آلودگی روبرو خواهیم شد.
فرماندار هریس خاطرنشان کرد: ما در خصوص سلامت بهداشتی و غذایی، سلامت روحی و روانی مردم مسئولیم و باید با جدیت تمام در سلامت مردم و جامعه قدم برداریم تا شاهد جامعهای شاداب و سالم باشیم، ما مسلمان هستیم و در دین ما به بهداشت تأکید فراوان شده است، هر جامعهای که در آن سلامت نباشد شادابی و رشد و تعالی نیست و آن جامعه دچار مردگی میشود ما در روز قیامت باید پاسخگوی اعمال خود باشیم و اگر در اجتماع کسی بیمار شود و بمیرد ما مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.
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