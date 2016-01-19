به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل زندان‌های کرمانشاه، اژدر اسدبگی در نشست مشترک هم اندیشی ارتقاءخدمات بانکی در مراکز رفاهی زندان‌ها که در محل ستاد اداره کل زندان های کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی زندانیان اولویت است.

مدیرکل زندان های کرمانشاه حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی زندانیان را اولویتی مهم توصیف کرد و ضرورت توجه به حقوق شهروندی زندانیان و تکریم خانواده های آنان راتشریح کرد.

اسدبگی در ادامه اظهار داشت: زندانیان امانتی نزد مدیران وکارکنان زندان‌ها می باشند و تلاش برای ایجاد زمینه مطلوب اجرای فرآیندهای اصلاحی و تربیتی این قشر آسیب پذیر رسالتی مهم است.

این مقام مسئول افزود:پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی زندانیان و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در همه ابعاد مورد تاکید و برقراری تعاملات سازنده با نهادهای وموسسات در پیشبرد این هدف موثر است.

وی با اشاره به مطلب فوق اضافه کرد: ساماندهی خدمات بانکی در زندان‌ها با هدف حفظ اموال و تسهیل در انتقال وجوه زندانیان در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است؛ قبادی جانشین مدیرعامل بانک کشاورزی استان وهیئت همراه، رحیمی مدیر بنیاد تعاون زندانیان و منصوبی سرپرست حفاظت واطلاعات زندان های کرمانشاه در این نشست هم اندیشی هریک به بیان دیدگاه‌های خود مبنی بر بهبود کیفیت خدمات بانکی به زندانیان را تبیین نمودند.